Ginasta Julia Soares assume namoro com Igor Jansen: 'Você é a resposta'

O ator Igor Jansen e a ginasta Julia Soares estão apaixonados! A medalhista olímpica compartilhou momentos românticos ao lado do amado

O ator Igor Jansen e a ginasta Julia Soares estão apaixonados! A medalhista olímpica, que ganhou o os corações dos brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para compartilhar um álbum de fotos ao lado do amado.

Em seu perfil no Instagram, ela abriu um álbum de fotos com o maior clima de romance ao lado do amado. Nas imagens, os dois aparecem juntos em diversos momentos, incluindo jantar romântico e treino juntos. "Você é a resposta mais linda das minhas orações", escreveu Julia na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas ficaram surpresos com a novidade, mas elogiaram o casal. "Que rolê aleatório os dois juntos", opinou uma. "Meu novo casal favorito", elogiou outra. "Nossa, achei esse rolê super aleatório. Mas eles são tão lindinhos juntos", opinou uma terceira pessoa.

Amigas de equipe da seleção brasleira de ginástica de Julia, incluindo Flavia Saraiva e Rebeca Andrade, deixaram emojis de coração nos comentários, assim como o ator e influenciador João Guilherme. Larissa Manoela comentou: "Que lindos! Muito amor". Quem também elogiou o novo casal foi o perfil oficial da Globo no Instragram. "Meus lindos", disse o perfil.

Vale lembrar que Julia é natural de Curitiba e conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris na ginástica artística por equipes. Já Igor Jansen esteve no elenco de tramas como As Aventuras de Poliana (2018) e No Rancho Fundo (2024).

Recentemente, o ator se despediu da novela da Globo."Mais um capítulo da minha vida se encerrando, e um capítulo muito importante que me deu a oportunidade de muito aprendizado. Primeiro personagem adulto, eu sendo adulto! Ficará marcado para toda a eternidade!", escreveu ele em seu perfil no Instagram.

Veja os cliques compartilhados: