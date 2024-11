Igor Jansen se despede de No Rancho Fundo com visual repaginado e viagem para o Ceará

Natural de Fortaleza, Igor Jansen, que interpretava Aldenor, está curtindo a terra natal após fim das gravações da novela

Igor Jansen (20) se despediu da novela No Rancho Fundo, que teve seu último capítulo reprisado no sábado, 2. Ele assistiu ao fim da trama em sua terra natal, Fortaleza, no Ceará.

O ator viajou logo após a finalização das gravações da trama das seis, e tem usado as redes sociais para mostrar seu retorno para o nordeste depois de meses de trabalho no Rio de Janeiro, onde mora atualmente.

"Mais um capítulo da minha vida se encerrando, e um capítulo muito importante que me deu a oportunidade de muito aprendizado. Primeiro personagem adulto, eu sendo adulto! Ficará marcado para toda a eternidade!", escreveu ele em seu perfil no Instagram. Igor ficou conhecido na novela infantil do SBT As Aventuras de Poliana, aos 14 anos.

Igor Jansen - Reprodução/Instagram/igorjansen

Ele também postou fotos tomando um banho de mar em Fortaleza: "No meu habitat natural", escreveu. Nos stories, mostrou que viajou para Quixadá, município localizado no sertão do Ceará.

O ator também usou os stories para confessar que estava emotivo pouco antes da reprise do capítulo final. "Estou muito sentimental porque definitivamente é a última vez que vai passar No Rancho Fundo, mas continua no Globoplay, importante lembrar. Vou assistir inteiro, vai dar aquela nostalgia, já estou com saudade dos meus parceiros de cena".

Igor Jansen - Reprodução/Instagram/igorjansen

Repaginado

Na novela, Igor exibia um visual mais rústico, com barba e sobrancelhas naturais. Com o fim da trama, ele realinhou o look, com direito a cavanhaque muito bem aparado. A mudança foi aprovada por seus seguidores, que deixaram elogios nas postagens.

Leia também: Novo galã da Globo, Igor Jansen revela segredo de corpo saradão: 'Não é por estética'