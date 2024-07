Gil do Vigor opina sobre desistência de Joe Biden: ‘Eleição tão histórica’

O ex-BBB e economista Gil do Vigor gravou um vídeo sobre o apoio de Joe Biden para Kamala Harris ser candidata na eleição

O ex-BBB e economista Gil do Vigor gravou um vídeo para opinar sobre a notícia de que Joe Biden desistiu de ser candidato na eleição do presidente dos Estados Unidos e demonstrou o seu apoio para Kamala Harris ficar em seu lugar. Com isso, o brasileiro analisou a situação como algo histórico para o país norte-americano.

"Joe Biden acabou de anunciar que não vai sair mais candidato à presidência dos Estados Unidos. E ele apoiou Kamala Harris para sair candidata no seu lugar. Ela, que então, foi vice dele nesse último mandato também estava como vice nessa chapa agora, que ele estava concorrendo à presidência. E eu quero falar, minha gente, que é uma mulher! Os Estados Unidos nunca teve uma mulher como presidente. Para os Estados Unido, ter uma mulher e preta concorrendo à eleição, entendeu? Com chance de ganhar”, disse ele.

E completou: "É um momento histórico para os Estados Unidos e também serve de lição. Muitas vezes, o que é melhor para você ou o desejo de poder não é o melhor para o país. Então é importante que todos os candidatos políticos enxerguem isso. Em termos de democracia, em termo do país, em termos do que é melhor para a sociedade, não temos que olhar pro nosso umbigo, mas sim para as pessoas que nós estamos nos propondo a servir. Porque político é serviço, serviço ao povo. Então vamos ver os próximos passos dessa eleição tão histórica”.

Desistência de Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos Joe Bidendesistiu de concorrer na eleição à presidência em 2024. Ele estava na corrida eleitoral contra Donald Trump, mas anunciou que está fora da disputa. Com isso, o partido Democrata deverá escolher outro candidato e a mais cotada para a função é Kamala Harris, vice-presidente dos EUA.

O anúncio da desistência de Biden foi feito por meio de uma carta escrita por ele e compartilhada por veículo da imprensa de todo o mundo.

A decisão de Biden veio após a grande pressão que ele sofreu na política norte-americana. Isso porque ele foi muito criticado após o seu desempenho desastroso no primeiro debate contra Trump há algumas semanas. Várias forças políticas pediram para que ele desistisse da reeleição por causa de sua idade e pouco apoio neste momento.

