Quem é Kamala Harris? Ela pode assumir o lugar de Joe Biden na eleição

A política Kamala Harris é a candidata mais cotada para assumir o cargo de candidata do partido Democrata para a eleição à presidência dos Estados Unidos. O nome dela voltou aos holofotes neste domingo, 21, após o presidente Joe Bidendesistir da reeleição após duras críticas no cenário político. Com isso, que tal conhecer mais sobre Kamala Harris? Continue lendo:

Kamala Harris tem 59 anos de idade e é filha de mãe indiana e pai jamicano. Ela nasceu em 20 de outubro de 1964, em Oakland, Califórnia. A mãe dela, Shyamala Gopalan, é pesquisadora do câncer de mama e ativista de direitos civis. O pai dela, Donald Harris, é um economista.

Ela foi a primeira mulher negra a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos. Ela é formada em Direito e Ciências Políticas, já trabalhou como promotora, procuradora e também já foi senadora.

Ao longo do governo ao lado de Biden, Kamala se tornou defensora dos imigrantes por causa da origem de sua família. Além disso, ela foi defensora do direito ao aborto nos Estados Unidos, o que melhorou sua popularidade com os jovens eleitores.

Kamala Harris é casada com Doug Emhoff, advogado especialista em direito de mídia, esportes e entretenimento. Ele tem a mesma idade que ela, 59 anos, e tem dois filhos do primeiro casamento. Os dois se casaram em 2014.

Logo depois de anunciar que desistiu da reeleição, Joe Biden fez um post nas redes sociais para demonstrar o seu apoio para a indicação de Kamala Harris para o posto de candidata do seu partido.

"Meus colegas Democratas, decidi não aceitar a nomeação e concentrar todas as minhas energias nas minhas funções como Presidente durante o resto do meu mandato. Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E foi a melhor decisão que tomei. Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas – é hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso", disse ele.

