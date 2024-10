Gato Preto revela decisão em meio à polêmica sobre gravidez de Bia Miranda

Tudo em paz? Ex-namorado de Bia Miranda, Gato Preto mostrou o trecho de uma conversa com a influenciadora digital sobre a gravidez

O nome de Bia Miranda está entre os assuntos mais comentados da web desde a noite de domingo, 28. Isso porque a influenciadora digital revelou publicamente que está grávida de seu ex-namorado, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

Os dois anunciaram o fim da relação pouco antes de Bia realizar um teste de gravidez. Separados, os dois passaram a trocar farpas nas redes sociais e a influenciadora, que estava em São Paulo, deixou o apartamento do ex-companheiro para retornar ao Rio de Janeiro.

Na manhã de segunda-feira, 30, Bia Miranda chegou a compartilhar um desabafo a respeito da situação. Em um vídeo, que foi apagado momentos depois, ela aparece relatando medo de enfrentar a nova gravidez, cogitando inclusive interrompê-la.

++ DJ Buarque reage à gravidez da ex, Bia Miranda, com Gato Preto: 'Mais um'

Agora, ao que tudo indica, a famosa e o ex-namorado, Gato Preto, estão tentando se resolver. Em meio à polêmica, o influenciador digital compartilhou um trecho de uma conversa com Bia nesta terça-feira, 1, onde aparece afirmando que irá encontrá-la.

"Se você quer mesmo ter esse filho, vem para o Rio de Janeiro, vamos na minha médica para ver o bebê, tudo certinho. Eu iria tirar hoje, mas vou esperar você dar uma resposta", escreveu a neta de Gretchen em uma mensagem enviada às 6h.

Além disso, ela completou com um "te amo muito". Samuel Sant'Anna, por sua vez, legendou a imagem com "Tô chegando, RJ". Sem revelar muitos detalhes do possível encontro, o ex de Bia Miranda mostrou a rota que fará de São Paulo até a residência da jovem.

Vale lembrar que Bia Miranda é mãe do pequeno Kaleb, de 3 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. Na segunda-feira, 30, assim que retornou ao Rio de Janeiro, a influenciadora digital compartilhou alguns momentos com o filho.

Gato Preto mostra conversa com Bia Miranda - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝖌𝖆𝖙𝖔 𝖕𝖗𝖊𝖙𝖔 𝖊 𝖇𝖎𝖆 𝖋𝖈 (@gatopreto.bia)

Jenny Miranda se manifesta após Bia Miranda anunciar gravidez

Ex-participante de A Fazenda 15, Jenny Miranda falou sobre o anúncio da gravidez de sua filha, Bia Miranda. A jovem anunciou no domingo, 29, que está esperando um filho de seu ex-namorado, o influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto.

Em um áudio enviado ao portal Leo Dias, Jenny contou que ficou sabendo da informação por meio das redes sociais; confira mais detalhes!