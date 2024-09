Bia Miranda é pega de surpresa com anúncio do término de namoro com Gato Preto

Após Gato Preto declarar que está solteiro, Bia Miranda conta que foi pega de surpresa com a separação e expõe confusão com o ex-namorado

Neste domingo, 29, o influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto, surpreendeu ao anunciar o término de seu namoro com Bia Miranda. Aliás, a separação pegou até mesmo a influenciadora de surpresa. Em suas redes sociais, ela confessou não entender o motivo do fim do namoro, que aconteceu após uma confusão na balada.

Durante a madrugada, Gato Preto publicou uma selfie para anunciar que estava solteiro e respondeu a comentários em seu perfil, afirmando que estava pronto para seguir em frente. Na sequência, Bia se manifestou em seu perfil e disse que ficou surpresa com o término do relacionamento: “Por que acabou? Eu não sei”, iniciou.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, Bia explicou que estava na balada com o namorado e alguns amigos quando ele começou a passar mal por conta do calor no local. Depois, a influenciadora compartilhou que recebeu um convite para ir a um camarote aberto, mas decidiu continuar com seus amigos, o que não agradou nda o influenciador.

A partir desse momento, Bia contou que o namorado começou a agir de forma estranha, derrubou bebida em si mesmo e, enquanto ela tentava limpar a bagunça, pediu que ela se afastasse. Em seguida, o influenciador digital teria se envolvido em uma briga com um homem no local. Quando ela tentou intervir, ele decidiu ir embora sem explicações.

Logo após, Gato Preto anunciou que estava solteiro em suas redes sociais. Bia afirmou que ele disse para que perguntassem a ela sobre o motivo, mas declarou que não entende o que aconteceu e se mostrou confusa em relação ao término: “Realmente gente, eu não sou santa não, mas realmente eu não fiz nada! Eu não tinha feito nada”, afirmou.

Para finalizar seu desabafo, Bia contou que estava aguardando o influenciador digital enviar sua identidade para que ela pudesse deixar o hotel onde está hospedada, enquanto ele já estava no motel com outras mulheres. Vale lembrar que Bia e Gato Preto anunciaram o relacionamento há pouco mais de um mês. Antes disso, ela se relacionou com DJ Buarque, com quem tem um filho, Kaleb.

Quem é ‘Gato Preto’?

Com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, se destacou com seus vídeos de dicas e humor sobre relacionamentos. Segundo o Portal Leo Dias, o influenciador tem um filho com Nicolly Rodrigues embora não haja publicações com fotos da criança em suas redes sociais.

Além de seus conteúdos sobre relacionamentos, ele compartilha fotos posando com carros de luxo, bebidas e suas muitas tatuagens. Recentemente, Gato Preto chegou a publicar um vídeo afirmando que só voltaria a namorar se fosse para "casar" e que estava pronto para deixar a vida de solteiro na primeira oportunidade.