Filha de Gabriela Duarte completa 18 anos. Veja como ela está!

Ela cresceu! Filha mais velha da atriz Gabriela Duarte, Manuela completa 18 anos de idade e ganha homenagem especial da mãe

A família da atriz Gabriela Duarte está em festa neste domingo, 18. Isso porque a filha mais velha dela, Manuela Goldflus, acaba de completar 18 anos de vida. Para marcar a data especial, a mãe coruja fez um post especial para a herdeira no Instagram.

Gabriela relembrou fotos do crescimento da filha e falou sobre os seus desejos para a vida da filha. "Chegaram os seus tão sonhados 18 anos! Uma data bonita e simbólica. Estou emotiva, não vou mentir. Você, que sempre foi essa menininha cheia de vida, engraçada, criativa, alegre, falante, inteligente… Hoje se torna essa jovem mulher com esses e muitos outros adjetivos, mas tudo potencializado! Manu 1.8", disse ela.

E completou: "É muito bom estar a seu lado nessa caminhada, minha filha, você me ensina a ser melhor todos os dias. E a única coisa que eu desejo pra você é saúde, e que você voe! Brilhe! Seja você mesma! Mas sabendo: sua mãe sempre estará aqui pra você. Te amo MUITO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

Manuela é fruto do antigo casamento de Gabriela Duarte com o fotógrafo Jairo Goldflus, com quem também teve um menino, Frederico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Duarte (@gabidu)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manuela Goldflus (@manu_goldflus)

Gabriela Duarte e seu namorado

A atriz Gabriela Duarte está apaixonadíssima! Na noite de sexta-feira, 20, ela reuniu seus amigos e familiares em sua festa de aniversário de 50 anos. Porém, uma presença chamou a atenção: o namorado dela!

A artista namora com o empresário Fernando Frewka, de 55 anos. Os dois assumiram o romance em outubro de 2023 e fazem raras aparições juntos, já que preferem viver o relacionamento longe da mídia.

Fernando é empresário, atleta e educador físico. Ele é sócio-proprietário de uma empresa que constrói pistas de skate e é um grande incentivador do skate no Brasil. Ele é amigo do irmão da atriz, João Gomez, e foi ele quem construiu a pista de skate para os filhos de João.

Na festa de aniversário, Gabriela e Fernando posaram juntinhos na entrada do evento.