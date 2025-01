Lucas Lima reage ao ser alvo de rumores com Gabi Martins

Lucas Lima e Gabi Martins se pronunciam após rumores de que teriam sido vistos no mesmo quarto em um hotel no Rio de Janeiro

O cantor e músico Lucas Lima foi alvo de novos rumores sobre sua vida pessoal. Ele teria sido visto em um quarto de hotel no Rio de Janeiro com a cantora Gabi Martins. Com isso, ele foi questionado sobre o suposto flagra e fez uma declaração.

De acordo com o colunista Leo Dias, Lucas e Gabi teriam vistos saindo do mesmo quarto em um hotel de luxo na Barra da Tijuca. Ao ser questionado pela equipe do jornalista, Lucas disse que não fala de sua vida pessoal. “Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho”, afirmou.

Por sua vez, Gabi também disse que não iria comentar. “Gosto muito de vocês, mas não gostaria de falar nada sobre o assunto, por favor”, declarou.

Lucas Lima está solteiro desde 2023, quando se separou da cantora Sandy. Por sua vez, Gabi Martins está solteira desde a separação de Lincoln Lau em 2023.

Metas de Lucas Lima para 2025

O cantor e músico Lucas Lima aproveitou o início de 2025 para compartilhar algumas das metas que traçou para si mesmo. Em uma publicação no feed do Instagram nesta sexta-feira, 3, ele publicou uma lista com suas resoluções de ano novo e também as tarefas não cumpridas de 2024.

"E temos a lista de resoluções pra 2025!!! OUSADA, mas lindona!!!! Coloquei no carrossel as pendências do ano passado, então não vai ser NEM UM POUCO fácil, mas bora tentar! 2025 vai ser LINDO!", escreveu ele na legenda da publicação.

As tarefas não cumpridas de 2024 incluem trabalhar numa cafeteria por um dia, aprender a resolver um cubo mágico, fazer um EP solo, fazer um curso de torra de café e ler 12 peças clássicas. Já as novas metas para 2025 ele pretende aprender a fazer o passinho do piseiro e fazer mais um retiro de yoga.

Além de fazer uma surf trip, pegar ondas pelo menos 12 vezes no ano, sendo delas na companhia de Vitor Kley. E tem também conhecer Fernando de Noronha, Inhotim e um país novo. Focado em atividades físicas, ele pretende realizar 54 práticas de yoga, aprender a fazer o vácuo abdominal e executar 150 treinos de musculação.

