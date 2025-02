Gabi Martins fala sobre envolvimento com ex-marido de Sandy: 'Especial'

Após rumores de affair com Lucas Lima, o ex-marido de Sandy, Gabi Martins fala sobre relação com o cantor e se está solteira

A cantora Gabi Martins falou sobre sua relação com o ex-marido de Sandy, o cantor Lucas Lima. Em entrevista para o portal Leo Dias, a loira revelou se está solteira e esclareceu os rumores envolvendo o artista.

Após ter sido vista em um quarto de hotel no Rio de Janeiro com o cantor, a ex-BBB disse que está solteira e que conheceu Lucas no Caldeirão do Mion, da Globo. A famosa então não assumiu nenhum tipo de relação com ele.

"Então, gente. Eu estou solteira, curtindo e conhecendo pessoas. O Lucas é uma pessoa muito especial que eu conheci no 'Caldeirão com Mion' e é isso. Eu estou solteira e ele também", declarou.

Segundo o colunista Leo Dias, Lucas Lima e Gabi Martins teriam sido vistos saindo do mesmo quarto em um hotel de luxo na Barra da Tijuca. Ao ser questionado pela equipe do jornalista, o cantor disse que não fala de sua vida pessoal. “Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Lucas Lima revela problema físico

O cantor e músico Lucas Lima deixou os fãs preocupados ao contar que ia ao médico por causa de uma dor insuportável. Horas depois, ele reapareceu na internet para explicar o diagnóstico e o tratamento que precisará fazer.

O artista revelou que foi diagnosticado com um tipo de desgaste na articulação acromioclavicular, que fica no ombro e ocorre quando há uma perda na cartilagem. Ele está com muita dor há cerca de quatro meses e precisou tomar uma injeção no local para reduzir o sintoma. Além disso, o cantor terá que passar por sessões de fisioterapia e corre o risco de, no futuro, precisar de uma cirurgia no ombro. Saiba mais aqui!

Leia também: Lucas Lima compartilha lista de metas para 2025: 'Bora tentar'