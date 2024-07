Flavia Pavanelli desabafa após tentativa de roubo: 'Tremendo'

Flavia Pavanelli desabafou nas redes sociais após uma tentativa de roubo em sua loja. A influenciadora garantiu que, apesar de tudo, foi só um susto

Nesta terça-feira, 23, Flavia Pavanelli usou o seu Instagram Stories para desabafar sobre uma tentativa de roubo em sua loja. "Estou tremendo! Tentaram furtar a Youse, entraram no escritório agora pela manhã. Meu pai chegou mais cedo do que o normal, estava em uma salinha, que tem ali em uma parte detrás do escritório. Ele simplesmente ouviu um barulho de uma pessoa ali dentro, tentando levar uma caixa de som e um computador", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que era para ela também estar no escritório. "Por muito pouco não fui mais cedo para o escritório com ele. Graças a Deus boa parte da equipe ainda não tinha dado o horário de chegar".

Flavia afirmou que tudo não passou de susto e relembrou que essa situação já havia sido prevista. "Meu pai está bem. Está todo mundo bem. Quando fui para a Coreia fui a uma cartomante, que não fazia ideia de quem eu era. Só falei que eu era do Brasil e por isso que eu tinha uma tradutora comigo. Contei que tinha duas empresas, sem dizer o segmento para ela e o que eu fazia. Muita coisa fazia completamente sentido. Até o momento em que ela me perguntou se eu tinha câmera instalada nos lugares da minha empresa. A gente tinha mudado recentemente para Youse e dentro do escritório não tinha colocado câmera ainda. Ela falou: 'Coloque câmera dentro do seu escritório'. Ela avisou há quase um ano que isso aconteceria. Chocante. Hoje se não tivesse a câmera... Por Deus", disse ela, mostrando imagens do assaltante pela câmera de segurança.

Por fim, a influencer aproveitou para agradecer pelas mensagens de carinho. "Amores, obrigada pelas mensagens. Como falei, graças a Deus foi só um (péssimo) susto. Acreditam que a pessoa já tinha várias outras passagens pela polícia? Um dia espero de coração que a situação do nosso Brasil mude e que a justiça comece a ser feita a ponto do crime não compensar. Enquanto isso, continuamos trabalhando e fazendo nossa parte".

Flavia Pavanelli se pronuncia sobre aparência de sua barriga

Flavia Pavanelli curtiu o verão da Espanha em grande estilo e deu o que falar ao compartilhar fotos de biquíni em sua rede social. A influenciadora surgiu com um modelo verde e amarelo, de crochê, e chocou com sua barriga desenhada.

Por ter as entradinhas do abdômen bem marcadas, a famosa dividiu opiniões e gerou vários comentários sobre ter feito alguma cirurgia para ficar com a aparência dessa maneira.

"Eu sempre me divirto com as discussões sobre minha barriga. A coitada é polêmica, viu?", deu risada se mostrando acostumada com as reações acerca de seu corpo. Nos comentários, ela negou ter feito lipo LAD ou HD, deixando claro que suas curvas são dessa maneira mesmo.