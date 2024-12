Flávia Alessandra posa de biquíni ao lado do marido em último dia do ano

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, aproveitou o fim de ano para viajar com o marido, o ator Otaviano Costa, de 51 anos, para Milagres, em Alagoas

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, e o marido, o ator Otaviano Costa, de 51, estão aproveitando o fim de ano para descansar em um destino paradisíaco. Isso porque, na tarde desta terça-feira, 31, a artista compartilhou uma série de registros de sua viagem para Alagoas em companhia do amado e exibiu alguns momentos da viagem por meio de uma publicação no Instagram:

Na legenda, Flávia escreveu: "Mais um dia recarregando as baterias nesse paraíso chamado MILAGRES". A foto da atriz de biquíni ao lado de Otaviano no mar inaugura o carrossel de fotos em que a famosa exibe a barriga chapada, como o clique em que se aventura subindo em um barco.

Fávia, que será musa da Acadêmicos do Salgueiro no Carnaval 2025, aproveitou para exibir o corpo em um biquíni verde e branco, no modelo cortininha. Ela ainda apostou em óculos escuros e um boné bege para compor o look.