Otaviano Costa renasce e revela o que espera para 2025: ‘Foi um milagre’

Em junho deste ano Otaviano Costa renasceu. O apresentador recebeu o diagnóstico de um grave problema no coração após um ecocardiograma, o que acarretou em uma cirurgia de urgência. Ele foi diagnosticado com aneurisma de aorta em estágio avançado.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator conta que viveu o milagre da vida ao descobrir a tempo que algo não estava dentro da normalidade. Ele faz um balanço sobre o ano que passou e revela o que espera de 2025, agora com a saúde restaurada e uma nova chance de continuar contando histórias e fazendo arte.

"Eu renasci este ano e eu me sinto abençoado, protegido, eu me sinto iluminado, foi uma benção, foi um milagre de vida o que aconteceu comigo e eu devo isso a Deus, aos médicos e especialmente a minha família, que tanto me apoiou, me cercou, me curou, que não me abandonou em nenhum segundo sequer, mesmo quando o medo batia à minha porta, ou quando as lágrimas caíam, ou quando a incerteza era muito grande, embora hoje eu celebro essa vida plena que eu tenho hoje, ao lado dessas pessoas a quem devo tanta gratidão e com a fé absoluta de que força jamais me faltará", afirma.

Seis meses após o episódio que fez sua vida recomeçar, Costa ainda segue um tratamento com medicamentos recomendado por seu médico. Ele ainda faz um acompanhando profissional e avalia melhora clínica com o passar do tempo.

"Ainda tomo alguns remédios como recomendação médica. Em breve deve diminuir a quantidade, eu já estou em 50% da quantidade de remédios que eu tomava. Deve diminuir isso logo no primeiro trimestre de 2025, são remédios basicamente para ajudar a fazer a reconstrução do todo, recomposição do todo que foi duramente atingido aqui dentro nessa revolução quase mecânica de peças ligadas ao meu coração", explica.

"Continuo sim fazendo uma jornada de consultas recorrentes com o meu médico para acompanhamento e, é claro, que com o andar da carruagem passando o tempo a gente vai diminuindo mas mantendo todas de maneira bastante assertiva", complementa.

Para 2025, Otaviano Costa quer saúde para a família. O apresentador diz ser um patriarca que nunca pensou nele em primeiro lugar. No entanto, com a experiência de quase morte encarada neste ano, ele deseja continuar ao lado de todos, vivendo uma vida saudável.

"É muito louco, que mesmo diante de tudo isso que eu vivi, tudo que eu desejo, é ainda tudo que eu sempre desejei. Saúde para as minhas filhas, para minha esposa, para minha família. Eu nunca pensei em minha figura em primeiro lugar. Eu quero que elas sejam felizes absolutamente, eu quero que elas realizem os sonhos dela, eu quero que elas conquistem tudo que elas sempre sonharam, ou vão sonhar ainda, nem imaginam que poderão realizar, assim como eu desejo que eu tenha ao lado delas a chance de poder ter uma vida saudável, plena, para poder acompanhar toda essa evolução da vida delas. Quero poder ser testemunha de todas as alegrias que elas vão ainda colher nessa vida", conclui.

