Isis Valverde reflete sobre oportunidade de atuar em outra língua

Isis Valverde usou as suas redes sociais para contar que está cada vez mais perto da carreira internacional: 'Nova fase'

Em suas redes sociais, Isis Valverde sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 23, a atriz publicou diversas fotos em sua conta no Instagram e contou que está cada vez mais perto de sua carreira internacional.

"Um dos momentos mais incríveis para mim foi quando decidi aprender a atuar em uma língua diferente. Foi assustador e, confesso, muito desafiador. Passei um ano em Nova York, na escola do método Stella Adler. Após isso, anos se passaram e decidi mais uma vez me alimentar de possibilidades diferentes e ter dois pontos: um em Los Angeles e outro no Brasil. Fui atrás de um método que, por presente do destino, hoje a criadora dele se tornou uma grande amiga — Ivana, com sua genialidade sem fim", começou ela.

Em seguida, a famosa demonstrou ansiedade pelo que está por vir. "Bom, falando tudo isso para dizer que foi uma delícia poder embarcar neste personagem tão divertido de Alarum e conhecer pessoas tão diferentes. Agradeço também às pessoas que acreditaram que seria possível e me deram a oportunidade para que tudo isso acontecesse. Feliz em dividir com cada um de vocês mais essa fase da minha carreira", finalizou.

Isis Valverde interpretará Maria Bonita em Maria e o Cangaço, série que deve estrear ano que vem no Disney+.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Presente romântico

A atriz Isis Valverde aproveitou o dia de descanso para renovar as energias e curtir um dia de piscina. A artista publicou em suas redes sociais registros do momento de lazer e ainda mostrou que foi surpreendida pelo noivo, o empresário Marcus Buaiz, com um presente bastante romântico.

Em seus stories no Instagram, Isis revelou que ganhou do companheiro um buquê de flores com rosas vermelhas. "Eu também te amo", derreteu-se ela na legenda da publicação, exibindo a lembrança especial.

Além da imagem do presente, a famosa também registrou seu banho na piscina. Para curtir o domingo de sol, Isis Valverde apostou em um biquíni branco sem alça e um chapéu para se proteger dos raios. Vale lembrar que a atriz e o empresário devem subir ao altar em maio de 2025.

Leia também: Ex e atual de Isis Valverde aparecem juntos em foto com o filho dela