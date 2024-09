Filha de Pedro de Lara, do Show dos Calouros, seguiu carreira artística; saiba mais

Jurado do Show dos Calouros, Pedro de Lara morreu há 17 anos e deixou quatro filhos; Larissa, sua herdeira, foi a única a seguir carreira artística

Conhecido nacionalmente por sua performance como jurado no Show dos Calouros, Pedro de Lara morreu há 17 anos e deixou quatro filhos, além de sua viúva, Mag de Laura. Atualmente, três de seus filhos, Cristina, Reinaldo e Jorge, seguem como anônimos, sem informações sobre eles disponíveis na web. No entanto, Larissa de Lara seguiu carreira artística.

A herdeira é fruto do segundo casamento de Pedro de Lara , com Liduína Deodênia Paula de Oliveira. Da relação, que durou de 1968 até 1974, os dois também tiveram Cristina —que assim como seus dois irmãos, não convive com a exposição.

Larissa seguiu carreira como dubladora e também leva uma vida longe dos holofotes. Sem perfis expostos nas redes sociais, ela possui uma página de fãs que compartilha alguns de seus trabalhos mais marcantes. "Para que seja reconhecida como merce; pela beleza da sua arte", diz a descrição do perfil.

Leia também: Entre alfinetadas, polêmicas e conselhos relembre 15 frases de Pedro de Lara

Dentre os trabalhos da herdeira de Pedro de Lara estão personagens como Alice Cooper, da série Riverdale (Netflix); Andy Herrera, de Station 19 (ABC); Leonora, no filme Um Marido Fiel (Netflix); e até mesmo em animações, como na voz de Alyssa, de O Clube das Winx (Nickelodeon); e Carrie, de Drama Total, Corrida Alucinante (Cartoon Network).

Conhecido como o "jurado carrasco" do Show de Calouros, quadro do programa Silvio Santos, Pedro de Lara morreu em 13 de setembro de 2007, aos 82 anos. O ator, comediante e escritor foi vítima de um câncer de próstata e deixou sua viúva e os quatro filhos. Reinaldo foi fruto de seu primeiro casamento, já Jorge, nasceu da relação com Mag de Laura.

CONFIRA TRECHO DE DUBLAGEM DE LARISSA DE LARA: