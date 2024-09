Pedro de Lara: Entre alfinetadas, polêmicas e conselhos relembre 15 frases do jurado

Nacionalmente conhecido como o 'jurado carrasco' do Show de Calouros, Pedro de Lara morreu há 17 anos vítima de câncer de próstata

Conhecido nacionalmente por sua participação no Show de Calouros, Pedro de Lara morreu há exatos 17 anos. Para lembrar a trajetória e legado do "jurado carrasco" do Programa Silvio Santos, a CARAS Brasil separou 15 frases marcantes do ator e comediante, entre polêmicas, alfinetadas e até mesmo conselhos. Confira a seguir!

RELEMBRE FRASES MARCANTES DE PEDRO DE LARA, JURADO DO SHOW DE CALOUROS:

"Tapar a velhice com plástica é esquecer que a natureza é drástica" "Quanto mais dízimos, mais igrejas. Quanto mais igrejas, menos fé" "O filho quando não presta é espermatozóide estragado" "O forte enfrenta a morte, o fraco vive correndo dela" "Casar só pra casar é prato feito pra outro usar" "Tem gente que é tão pobre , mas tão pobre que só tem o dinheiro" "A mulher na maciota faz de um sábio um idiota" "No mercado da vida o homem é sempre um produto de oferta" "Padre sem batina, militar sem farda e mulher sem marido deixam o mundo constrangido" "Casar só para casar é prato feito para outro usar" "O corpo muito parado tem o coração ameaçado" "A mulher muito bonita é a chave do pecado. A muito feia é pecado olhar para ela" "Existe político que chora quando perde e quando ganha faz chorar" "Os que bebem para esquecer só lembram de beber" "Com fama ou sem fama, nosso corpo vira pó e tudo vira lama."

RELEMBRE A TRAJETÓRIA DE PEDRO DE LARA

Nascido em Bom Conselho, no estado de Pernambuco, Pedro de Lara atingiu o status de celebridade ao se tornar jurado do Show de Calouros, do Programa Silvio Santos. No entanto, sua trajetória na TV e cinema não se resumem apenas a este trabalho.

Na década de 1960, ele foi um dos jurados da Buzina do Chacrinha na Rede Tupi, e comandava um quadro na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em que interpretava sonhos. Foi na segunda metade dos anos 1970 que ele chegou ao SBT e se tornou um sucesso, com a rivalidade amigável com Sérgio Mallandro (68) e suas frases marcantes.

Depois, ele participou do programa do palhaço Bozo e fez sucesso nos cinemas com filmes do gênero da pornochanchada, com destaques para Emoções Sexuais de um Cavalo (1986), A Máfia Sexual (1986) e As Taradas Atacam (1978). Ainda no cinema, ele chegou a escrever, produzir e estrelar o filme infantil Padre Pedro e a Revolta das Crianças.

Sua última aparição como jurado na TV foi no programa Gente que Brilha, no SBT. Posteriormente, ele seguiu como jurado em clubes e concursos pelo Brasil. Nos últimos anos de vida, o ator lançou o Livro da Sabedoria, que reúne diversas de suas frases e pensamentos.

Pedro de Lara morreu em 13 de setembro de 2007, no Rio de Janeiro, vítima de câncer de próstata aos 82 anos. Ele deixou sua viúva, Mag de Lara, e quatro filhos, Cristina de Lara, Larissa de Lara, Reinaldo dos Santos e Jorge Ferreira. Foi sepultado no Cemitério de São Francisco Xavier no dia seguinte.

