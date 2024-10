Fernando Zor mostra dia especial de pescaria com a namorada: 'Te amo'

O cantor sertanejo Fernando Zor compartilhou novas fotos românticas ao lado da namorada, a médica dermatologista Lara Bissi

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, aproveitou a tarde de terça-feira, 22, em ótima companhia! Por meio de suas redes sociais, o artista compartilhou alguns registros de um dia de pescaria com a namorada, a médica dermatologista Lara Bissi.

As fotos do momento especial foram publicadas por Fernando em seus stories no Instagram. Além das imagens, o famoso também mostrou alguns vídeos da companheira pescando um peixe. "Voltando às nossas origens juntos! Te amo", declarou Lara.

Fernando assumiu publicamente a nova relação em setembro deste ano. Na ocasião, o cantor compartilhou a primeira foto do casal com os fãs. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu ele na legenda do clique romântico.

Recentemente, eles dividiram com os seguidores um registro do casal destacando a aliança de compromisso, mostrando que o relacionamento está cada vez mais sério. Vale destacar que apesar de possuir mais de 40 mil seguidores em sua rede oficial, Lara Bissi não é famosa.

Maiara reage após comentário de fã sobre o ex-noivo, Fernando Zor

A cantora Maiara decidiu rebater o comentário de uma seguidora envolvendo sua vida pessoal. Enquanto se arrumava para um show neste sábado, 19, ela abriu uma live no Instagram e acabou lendo uma mensagem que citava seu ex-noivo, o cantor Fernando Zor.

Um internauta afirmou que a irmã de Maraisa "não se dá bem com ninguém, porque ela ainda ama o ex-noivo". Ao ver o comentário, a sertaneja, que viveu um romance muitas idas e vindas com o artista, logo reagiu e aproveitou para fazer um pedido para o seu público; confira detalhes!

