Fernanda Lima comenta sobre vida amorosa dos filhos: 'Mal beijaram'

A apresentadora Fernanda Lima participou de um podcast e comentou sobre a vida amorosa dos filhos gêmeos João e Francisco, de 16 anos

Nesta quarta-feira, 11, Fernanda Lima foi convidada do podcast RivoTalks e falou bastante sobre os filhos gêmeos João e Francisco, de 16 anos, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Hilbert.

A apresentadora relembrou a entrada dos adolescentes no mundo da moda. "Os meninos agora têm 16 anos, e já precisam começar a se cuidar sozinhos. Eles estão recebendo muitas informações pesadas sobre tudo. Enquanto morávamos em Portugal, consegui segurá-los um pouco para que amadurecessem. Agora, de volta ao Brasil, eu digo: ‘Agora vocês estão na vida. Querem mesmo trabalhar? Ganhar o dinheirinho de vocês? Então saibam que nem sempre serão bem tratados'", disse ela.

A famosa ainda comentou sobre a vida amorosa dos filhos. "Muitas vezes será o contrário: vão receber haters e serão hipersexualizados. Mas eles nem começaram a vida sexual, mal beijaram e nunca se apaixonaram. São completamente crus ainda".

Por fim, Fernanda contou os conselhos que dá aos filhos. "Saibam se preservar. Não tentem ser quem vocês não são ou provar algo para os outros. Fiquem quietos, não precisam dar entrevistas. Vocês ainda não estão formados intelectualmente", concluiu.

Além de João e Francisco, ela e Rodrigo também são pais de Maria Manoela, de quatro anos.

Sessão de terapia

A apresentadora Fernanda Lima revelou detalhes sobre a terapia em grupo que realiza com o marido, Rodrigo Hilbert, e os filhos mais velhos, os gêmeos João e Francisco. Durante um episódio de seu podcast Zen Vergonha, ela comentou que os meninos mencionaram ao terapeuta a maneira como lidavam com o choro do pai. Rodrigo, conhecido por ser emotivo, trouxe o tópico à tona.

"Eu sempre chorei, sempre fui muito emotivo, mas, no primeiro momento do meu choro, minha primeira ação é trancar. Meus filhos até brincam dizendo que eu estou mentindo, que eu não choro de verdade", contou Hilbert. Segundo Fernanda, João e Francisco chegaram a se incomodar com a situação, levando-a como tema para a análise.

"Hoje eles fazem piada sobre isso, mas anteriormente se sentiam desconfortáveis. Por isso, decidimos fazer terapia em família, para compartilhar nossas questões", disse Fernanda.

