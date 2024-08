Felipe Andreoli mostra reação da família ao chegar em casa de surpresa

Após ficar longe de casa por causa do trabalho, Felipe Andreoli mostrou como sua mulher e filhos reagiram quando ele chegou antes do combinado

Felipe Andreoli decidiu surpreender a mulher e os filhos após ficar alguns dias longe de casa por causa do trabalho. O jornalista estava fazendo a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris no Rio de Janeiro e voltou antes do combinado.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador do Globo Esporte SP postou um vídeo mostrando a reação de Rafa Brites e dos dois filhos, Rocco e Leon, quando ele chegou em casa de surpresa no sábado, 10. No momento da gravação, eles estavam no sofá da sala e levaram um susto ao vê-lo. Em seguida, os meninos e a apresentadora correram para abraçá-lo.

"Minha medalha de ouro veio em forma de surpresa. Falei pra galera aqui em casa que só chegaria domingo à noite... E quando eu cheguei eles estavam falando de mim... Que alegria voltar pra casa depois de tanto trabalho, com a sensação de missão cumprida", escreveu ele no começo do texto.

Depois, Andreoli também agradeceu o apoio da esposa. "Se não fosse a minha mulher medalha de ouro, que já tava exausta de segurar a onda sozinha, seria ainda mais difícil. Nada como uma surpresa pra arrancar esse amor e sorriso deles", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Andreoli (@andreolifelipe)

Felipe Andreoli é surpreendido com chute na cabeça ao vivo

O jornalista e apresentador Felipe Andreoli divertiu os telespectadores na manhã desta última quinta-feira, 8, ao protagonizar um momento inusitado ao vivo durante o programa 'Volta Olímpica', da Globo. O comunicador foi surpreendido com um 'chute' na cabeça antes de finalizar a atração matinal.

Tudo aconteceu no momento em que Felipe, Fernando Fernandes e a taekwondista Talisca Reis comentavam a derrota do Brasil no taekwondo feminino nas quartas de final das Olimpíadas de Paris. Na ocasião, o apresentador e a colega firmaram um desafio que acabou não dando muito certo.

"Você já viu ela tirando a garrafinha da cabeça dos atletas?", comentou Fernando. Em meio a gargalhadas, o marido de Rafa Brites decidiu colocar um copo em sua cabeça para que Talisca pudesse derrubá-lo. Apesar de ter abaixado um pouco para 'facilitar' o desafio, a altura de Felipe Andreoli se sobressaiu e acabou atrapalhando o resultado final. Sem querer, Talisca Reis acabou chutando a cabeça do jornalista, que prontamente se surpreendeu com o 'golpe'. "Nossa senhora! Punição para ela", brincou Andreoli. Confira!