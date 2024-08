Felipe Andreoli é surpreendido com chute na cabeça ao vivo: 'Punição'

Durante apresentação ao vivo na TV Globo, o jornalista Felipe Andreoli acabou sendo atingido por um 'chute errado' de Talisca Reis

O jornalista e apresentador Felipe Andreoli divertiu os telespectadores na manhã desta quinta-feira, 8, ao protagonizar um momento inusitado ao vivo durante o programa 'Volta Olímpica', da Globo. O comunicador foi surpreendido com um 'chute' na cabeça antes de finalizar a atração matinal.

Tudo aconteceu no momento em que Felipe, Fernando Fernandes e a taekwondista Talisca Reis comentavam a derrota do Brasil no taekwondo feminino nas quartas de final das Olimpíadas de Paris. Na ocasião, o apresentador e a colega firmaram um desafio que acabou não dando muito certo.

"Você já viu ela tirando a garrafinha da cabeça dos atletas?", comentou Fernando. Em meio a gargalhadas, o marido de Rafa Brites decidiu colocar um copo em sua cabeça para que Talisca pudesse derrubá-lo. Apesar de ter abaixado um pouco para 'facilitar' o desafio, a altura de Felipe Andreoli se sobressaiu e acabou atrapalhando o resultado final.

Sem querer, Talisca Reis acabou chutando a cabeça do jornalista, que prontamente se surpreendeu com o 'golpe'. "Nossa senhora! Punição para ela", brincou Andreoli. "Caraca, qual é o telefone do compliance da rede Globo?", completou o apresentador, arrancando risada dos colegas.

O momento, é claro, não passou despercebido e rapidamente ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Assim como Felipe Andreoli, Talisca e Fernando, internautas também levaram o incidente com bom humor.

"Quem não ama as Olimpíadas é maluco! Liguei minha TV e a Talisca Reis tava dando um chute na cabeça do Felipe Andreoli", se divertiu um internauta no site X, antigo Twitter. "O Felipe Andreoli começando a manhã olímpica levando um chute na cabeça", riu outro.

Confira o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Andreoli (@andreolifelipe)

Felipe Andreoli revela como é a cozinha de sua casa

O apresentador Felipe Andreoli, que comanda o Globo Esporte em São Paulo, revelou como é a decoração da cozinha de sua casa. Recentemente, ele gravou um vídeo para flagrar a diversão dos filhos e surpreendeu ao mostrar o ambiente de sua residência.

No vídeo, ele mostrou os herdeiros correndo pelos corredores da cozinha. “Domingo de friozinho dá para relaxar e dormir até mais tarde… Dá sim”, disse ele na legenda.

Com isso, ele registrou o cômodo todo. A cozinha dele contém uma ilha central espaçosa e bancadas em duas paredes do local com gabinetes na parte de baixo. O fogão fica na ilha e tem uma coifa, e a geladeira fica em um canto com nichos ao seu redor; confira mais detalhes!