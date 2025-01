Blush Permanente é perigoso? Médica explica os riscos da trend do Tiktok

Vídeos de mulheres fazendo o Blush Permanente tomam conta do TikTok e médica explica os detalhes da técnica

O blush permanente é um tema que dominou o TikTok nos últimos dias. Isso porque várias mulheres ao redor do mundo decidiram fazer a técnica de micropigmentação no rosto e chamaram a atenção. Porém, a prática pode ter riscos para a saúde.

De acordo com a dermatologista Milene Alves Azevedo, da clínica Sculpté, o blush permanente é arriscado porque pode causar problemas na pele do rosto. “Um dos riscos é não gostar do resultado. Durante o procedimento, pode haver irritação, dor, inchaço e sensibilidade. Após a aplicação, os riscos incluem alergia, infecção (caso não haja uma boa higienização durante o processo e o pós-procedimento não seja seguido corretamente), cicatrização inadequada e sensibilidade na área”, disse ela, de acordo com a Glamour, e completou: “Existe um problema chamado halo escuro, que ocorre quando a tinta atinge a cama subcutânea, formando uma mancha. Ainda há o risco de surgir lesões, embora benignas, como cistos e queratoses”.

Inclusive, a médica não recomenda o procedimento e explica seus motivos. “Como profissional especializada em tratamentos para a pele, não recomendo essa técnica devido aos vários riscos mencionados, aos resultados artificiais, à complexidade de correção da técnica e da região, ao desbotamento e aos riscos de manchas e danos na pele que são difíceis de tratar”, afirmou.

O que é o blush permanente?

O blush permanente é uma técnica de micropigmentação da pele. É feito com um aparelho semelhante ao usado em tatuagem e tem uma aplicação superficial na pele do rosto. A ideia do procedimento é dar um efeito de bochecha corada com o uso de pigmentos especiais.

Os resultados podem durar de um a três anos. A técnica não é recomendada para mulheres grávidas, lactantes ou em período menstrual e pessoas com herpes ativa, hipertensão ou doenças autoimunes.

Assista aos vídeos: