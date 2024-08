Fábio Jr. ignora polêmica com Fiuk e celebra aniversário da filha

Tainá Galvão, uma das filhas de Fábio Jr. com Cristina Karthalian, dividiu um momento de carinho com o pai no dia do aniversário dela

No último domingo (12), além de celebrar o Dia dos Pais, a família de Fábio Jr. também comemorou o aniversário de Tainá Galvão, uma das filhas do artista com Cristina Karthalian, com quem o cantor celebrou a data de perto.

O registro do momento entre pai e filha vem depois do irmão de Tainá, Fiuk, fazer uma declaração em homenagem ao pai, que mais parecia um desabafo, sobre o que o artista não se pronunciou.

"Dia do 'gordinho' + meu dia! Trinta e oito anos, e muito amor para dar", escreveu a cantora na legenda da publicação, onde aparece cantando Parabéns Para Você baixinho juntinha do pai. Em seguida, o artista respondeu a publicação de Tainá com uma declaração:

"'Gordinha'! Eu te amo muitão, filha! Que Deus te abençoe, te ilumine, te oriente e te proteja sempre!. Como é bom ver você tão linda e tão feliz!", escreveu Fábio.

Além de Tainá e Fiuk, que são ambos filhos do casamento de Fábio com Karthalian, o artista também e pai da primogênita, Cleo, fruto do casamento dele com Glória Pires, Krizia, que também é filha da mãe dos cantores, e de Záion, que nasceu da união do artista com Mari Alexandre. Atualmente, é casado com Fernanda Pascucci, com quem não tem herdeiros.

A mensagem polêmica de Fiuk ao pai

No Dia dos Pais, Fiuk compartilhou uma mensagem polêmica sobre o pai, insinuando que Fábio Jr. era um familiar ausente:

"Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias".

Mais tarde o texto usado pelo cantor foi encontrado em um site famoso de frases na web e ele confessou que havia tirado a produção de lá. (Saiba o motivo!)