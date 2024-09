Fabiana Justus tem vale night com Rafaella Justus e faz revelação: 'Tudo'

Após confirmar com exames que está "zerada", Fabiana Justus tem vale night divertido com Rafaella Justus e faz revelação sobre a irmã

As filhas de Roberto Justus, Fabiana Justus e Rafaella Justus, saíram para jantar nesta terça-feira, 17, e a influenciadora digital compartilhou um pouco do vale night que teve com a filha de Ticiane Pinheiro em um shopping.

Após dar a ótima notícia em sua rede social que está "zerada" depois de passar por exames de rotina, a empresária do ramo da moda postou os registros da saída com a jovem, de 15 anos. Cheias de estilo, elas foram a um restaurante e curtiram o momento raro nos últimos meses por conta do tratamento de Fabiana Justus contra a leucemia.

"Saindo pro girls night", postou a influenciadora a foto com a irmã no espelho do elevador. Em seguida, no fim do passeio, ela compartilhou uma revelação sobre Rafaella Justus e sua amiga. "As suas maiores fãs estão aqui! Virginia, nota elas, sabem tudo da sua vida", contou a adulta sobre as jovens acompanharem Virginia Fonseca.

Nesta terça-feira, 17, Fabiana Justus comemorou e se emocionou ao saber do resultado de seus exames. "Recebi a confirmação dos meus médicos: continuo ZERADA! E assim será pra sempre. Exames nota 10! DEUS É MARAVILHOSO! OBRIGADA por rezarem sempre por mim. Obrigada, obrigada, obrigada!", falou.

Voltando aos poucos ao contato com as pessoas, nos últimos dias, ela comemorou seu aniversário de 38 anos com um jantar intimista em seu apartamento. Na ocasião, a influenciadora acusou Rafaella Justus de ter sujado uma de suas cadeiras. Vale lembrar que a herdeira de Roberto Justus fez uma surpresa na festa de 15 anos da mais nova.

