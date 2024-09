Rafaella Justus é acusada de sujar item da casa de Fabiana Justus

Após jantar de aniversário de Fabiana Justus, Rafaella Justus é acusada de ter sido responsável por sujar cadeira da sala da irmã; veja

A influenciadora Fabiana Justus fez um jantar nesta segunda-feira, 09, para comemorar seu aniversário de 38 anos. Em seu apartamento em São Paulo, a empresária recebeu apenas alguns amigos e familiares para a reunião intimista. Entre os presentes estava a irmã, Rafaella Justus, que acabou sendo acusada de ter aprontado algo durante o evento.

Após o banquete servido na sala de jantar, a aniversariante apareceu limpando o estofado de uma das cadeiras com um guardanapo. Preocupada com a sujeira, Fabiana Justus não parou de esfregar e falou que a autora da mancha seria a adolescente.

A herdeira de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus negou ter sido a responsável e se divertiu com o jeito mega organizado da irmã. Inclusive, ela e outros convidados brincaram sobre a aniversariante ser do signo de Virgem, o qual preza muito pela organização extrema e limpeza.

"Sempre sobra pra mim! Não fui eu, dona Fabiana", escreveu a jovem ao repostar momento da acusação durante a festa que teve um banquete farto.

Ainda nas últimas semanas, Rafaella Justus foi surpreendida por Fabiana em sua grande festa de 15 anos. A influenciadora pegou a todos de surpresa ao aparecer no evento, que, até então, ela havia falado que não poderia marcar presença por estar em tratamento contra o câncer e adaptação do transplante de medula.

