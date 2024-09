Fabiana Justus enfrenta críticas por surpresa na festa de Rafaella: ‘Centro das atenções’

Fabiana Justus responde a críticas após ser acusada de querer ser o ‘centro das atenções’ por surpresa na festa de 15 anos de Rafaella Justus

Fabiana Justus protagonizou um momento emocionante e fez uma aparição inesperada na festa de 15 anos de Rafaella Justus. No entanto, a surpresa para a aniversariante gerou críticas nas redes socais, e a influenciadora digital fez questão de rebater publicamente as acusações de que estaria tentando ser o ‘centro das atenções’ na festa da irmã.

Para quem não acompanhou, Fabiana Justus está em tratamento contra o câncer e se recuperando de um transplante de medula óssea. Embora esteja em remissão, a influenciadora digital precisa tomar muito cuidado com sua imunidade e, por isso, declarou inicialmente que não foi liberada pelos médicos para comparecer ao evento.

No entanto, Fabiana decidiu fazer uma aparição surpresa na celebração e contou com a ajuda de seu pai, Roberto Justus. Durante o evento, a empresária apareceu entrando no espaço de máscara e emocionou a todos com sua presença inesperada. Inclusive, Rafaella, que é muito apegada à irmã, chorou de emoção quando a viu por lá.

Mas nas redes sociais, Fabiana foi acusada de querer ‘roubar a cena’ e recebeu diversas críticas sobre surpresa: “Essa de surpresinha não rola mais, você não vê que ninguém fala nada pra não magoar mas já deu, né? Parece que agora tudo você é o centro das atenções e você não é, cada um merece ser o centro também”, disse uma seguidor.

“O momento era da Rafaela, não seu pra ficar de nao vou e daí vai, isso já tá ficando feio, a festa não era sua”, a seguidora completou. Fabiana fez questão de rebater publicamente: “Quem fala o que quer… Se você é maldosa e não consegue entender uma surpresa de amor, problema é seu, não meu!”, a influenciadora disparou.

Vale lembrar que em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro, mãe de Rafaella, contou que aprovou a surpresa e se emocionou: "Foi demais! Fiquei muito feliz! Eu não sabia, tinha chorado com ela no telefone de manhã porque eu queria muito que ela vivesse esse momento com a gente. Ela me enganou direitinho”, a apresentadora declarou.

Fabiana Justus revela que a irmã cogitou não fazer festa:

Fabiana Justus foi aos seus stories no Instagram e contou os bastidores de conversas que elas tiveram sobre o evento e de sua chegada surpresa. A influenciadora digital então contou que a Rafaella Justus quase desistiu de comemorar os 15 anos para fazer a celebração apenas em 2025. O motivo? Ela queria aguardar a recuperação de Fabiana.