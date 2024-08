Fabiana Justus mostra reencontro emocionante com a irmã após afastamento

Após meses sem ver a irmã, Luiza Justus, Fabiana Justus mostra reencontro emocionante que tiveram em seu apartamento; veja o vídeo

A influenciadora Fabiana Justus emocionou ao mostrar como foi o reencontro com sua irmã, Luiza Justus, a herdeira mais discreta de Roberto Justus e que mora fora do Brasil. Nesta quinta-feira, 29, a empresária, que está em tratamento contra o câncer, compartilhou o vídeo do momento e comoveu.

Sem ver a irmã há cerca de oito meses, Fabiana Justus fez questão de gravar a hora que a abraçou ao abrir a porta de seu apartamento em São Paulo. Usando máscaras, por conta da imunidade da influenciadora estar fragilizada pelo tratamento e transplante de medula, elas mataram a saudade.

"Precisei eternizar esse momento aqui! Reencontrando a minha irmã @lujustus depois de 8 meses! Mesmo ela morando fora acho que nunca ficamos tanto tempo sem nos ver. E diante de tudo que aconteceu, era o que mais queríamos! Nos ver, abraçar, chorar... Te amo TANTO Sis... que palavras simplesmente não conseguem descrever! Minha melhor amiga! Amor da minha vida", falou Fabiana Justus sobre o reencontro após ter passado por momentos difíceis.

Em seus stories, ela ainda mostrou que almoçaram juntas, mas mantendo distância para sua segurança. "Minha irmã vai almoçar aqui! Nem acredito. A Gente não se vê desde o ano passado. Aconteceu tudo o que aconteceu e não nos vimos. Ela mora nos Estados Unidos e, da última vez que ela veio ao Brasil, eu estava no meio do tratamento, acho que entre tratamentos. Ela até poderia ter vindo aqui, mas meus médicos queriam que eu ficasse bem isolada", explicou.

Nos últimos meses, Fabiana Justus foi questionada sobre estar com a relação com Luiza Justus estremecida e explicou o que aconteceu. A herdeira de Roberto Justus ainda apareceu com o pai nos últimos dias ao chegar ao Brasil para a festa de 15 anos de Rafaella Justus.

Fabiana Justus é questionada sobre não ter contato com a irmã

A influenciadora Fabiana Justus abriu mais uma caixinha de perguntas em seus stories na rede social para conversar com seus seguidores. Muito acessível e simpática, a herdeira de Roberto Justus respondeu a uma dúvida dos internautas sobre uma de suas irmãs, Luiza Justus.

Por ela não aparecer muito como as outras, Rafaella Justus e Vick Justus, na web, a pessoa ficou na dúvida sobre a relação que a empresária, que está lutando contra o câncer, teria com a irmã. Fabiana Justus então esclareceu que elas são muito próximas, mas que não compartilham tudo na internet.

"A Lu Justus é minha irmã e minha melhor amiga. Lógico que não tenho muito contato como não vivo com ela! Ela só não usa-liga muito pro Instagram. Ontem mesmo falamos no tel um tempão! Ela é uma tia super babona que não consegue lidar com a fofura dos sobrinhos. Lembre-se que existe muita vida fora do insta também", explicou que nem tudo se compartilha na rede social.