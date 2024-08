Roberto Justus mostra foto rara com a filha mais discreta: 'Saudade'

Ao reencontrar sua filha mais discreta de seus cinco herdeiros, Roberto Justus mostra registro do encontro e encanta com clique raro; veja

Pai de cinco filhos, de idades e mães diferentes, o empresário Roberto Justus sempre encanta ao mostrar seus momentos em família e, neste domingo, 25, chamou a atenção ao aparecer com a filha mais discreta, Luiza Justus.

A jovem empresária, de 31 anos, é a terceira filha do famoso e é fruto do casamento com Gisela Prochaska. Luiza Justus veio depois de Ricardo Justus e Fabiana Justus, frutos da união vivida com Sacha Cryzman. Discreta, ela posta bem menos que os irmãos na rede social e mora fora.

Apesar de Roberto Justus viajar com frequência para os EUA, onde tem propriedades, o apresentador falou sobre matar a saudade ao reencontrar Luiza Justus. "Ela chegou! Saudade", compartilhou o clique raro com a jovem que não é muito ativa na rede social.

Inclusive, meses atrás, Fabiana Justus foi questionada sobre não ter contato com a irmã. A influenciadora logo esclareceu e explicou que existe uma vida fora da rede social. Ela ainda ressaltou que são melhores amigas.

É bom lembrar que, atualmente, Roberto Justus é casado com Ana Paula Siebert, mãe de sua filha caçula, Vicky Justus, de 4 anos. Eles estão há 11 anos juntos e o empresário surpreendeu a amada nos últimos dias com uma surpresa bem especial.

