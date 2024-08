Após reencontro, Fabiana Justus mantém distância da irmã para comer: 'Como rei e rainha'

Lu Justus, irmã de Fabiana Justus, vive nos EUA e aproveitou a visita ao Brasil para reencontrar a irmã, que está em tratamento de um câncer

Fabiana Justus recebeu a visita de sua irmã, Lu Justus, nesta quarta-feira (28), depois de passar mais de um ano longe dela. A empresária, que mora nos EUA, está no Brasil para o aniversário de 15 anos da irmã mais nova, Rafaella Justus, na próxima sexta-feira (30), e aproveitou a viagem para ir até a casa de Fabi, que ainda não tinha encontrado Lu por causa do tratamento delicado da leucemia.

"Minha irmã vai almoçar aqui! Nem acredito. A Gente não se vê desde o ano passado. Aconteceu tudo o que aconteceu e não nos vimos. Ela mora nos Estados Unidos e, da última vez que ela veio ao Brasil, eu estava no meio do tratamento, acho que entre tratamentos. Ela até poderia ter vindo aqui, mas meus médicos queriam que eu ficasse bem isolada", explicou Fabiana mais cedo.

Para poder entrar na casa da irmã, sem trazer riscos para a saúde dela, que está fragilizada desde o início do tratamento, Lu precisou usar uma máscara e, na hora do almoço, comer com uma distância significativa de Fabiana: "Olha como vamos comer: eu aqui e ela lá. Igual um rei e uma rainha!", brincou a influenciadora sobre a distância.

Fabiana Justus mostra distância necessária entre ela e irmã durante visita (Foto: Reprodução/Instagram)

Fabiana Justus desabafa sobre o tratamento

Recentemente, Fabiana Justus fez um desabafo emotivo sobre o estado de saúde delicado, desde que descobriu a Leucemia Mieloide Aguda e deu início ao tratamento. A filha de Roberto Justus revelou que, mesmo sendo otimista, ainda passa por momentos complicados com crise de choro:

"Gosto de compartilhar isso porque sei que muitas pessoas que me seguem me veem como uma inspiração e eu fico lisonjeada demais. Por isso, eu acho importante demais mostrar que também tenho meus momentos de angústia e tristeza, e é justamente nesses momentos que refletimos e ficamos mais fortes", desabafou ela na ocasião.