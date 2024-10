Fabiana Justus leva convidados às lágrimas em festa de 38 anos: 'Segunda chance'

Neste sábado, 05, Fabiana Justus celebra seu aniversário de 38 anos com uma festa especial em São Paulo, marcando também sua vitória contra o câncer

No último sábado, 05, Fabiana Justus comemorou o aniversário de 38 anos com um festão para a família e amigos. O evento, que rolou em São Paulo, também marcou os 180 dias de seu transplante de medula e valeu uma celebração em dobro!

Mas quem acompanhou suas redes sociais na expectativa de ver um pouco do que aconteceu na festa, não encontrou muita coisa. Isso porque, em um post publicado na manhã deste domingo, 06, Fabiana contou que decidiu deixar o celular de lado e curtir seu momento:

"Que festa surreal! Eu larguei o celular e curti absurdamente a minha comemoração da vida! Rodeada de família, amigos, pessoas do bem e que eu amo! Parecia um sonho! Hoje vou postar nos stories um pouco da noite mágica que foi ontem!"

A influenciadora levou todos às lágrimas durante a festa com suas palavras: "Estar aqui hoje é muito surreal, e eu estou muito feliz! Eu amo a minha vida, eu amo viver. Estar aqui é uma segunda chance que Deus me deu. Uma segunda chance de aproveitar a vida com outro sabor, com mais cores, mais sorrisos e aprendizados muito difíceis, mas muito importantes que esse ano me trouxe. Não esperem acontecer algo drástico para valorizar o que realmente importa na vida. E agora, bora curtir essa festa juntos, porque são muitos motivos para a gente comemorar!", começou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

A filha Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano. No meses seguintes, ela passou pelo transplante, quimioterapia e agora segue em tratamento para evitar o retorno das células cancerígenas.

Fabiana Justus escolhe look com significado especial para comemorar aniversário

Com um look metálico deslumbrante, escolhido a dedo para a ocasião, Fabiana compartilhou em suas redes sociais a emoção de poder celebrar a vida com saúde. "Dia de comemorar a VIDA!!! Me faltam palavras para tanta gratidão! OBRIGADA DEUS!", escreveu a influenciadora.

Nos stories, Fabiana compartilhou detalhes dos preparativos para a celebração e, ao mostrar seu vestido, fez uma revelação que emocionou os fãs: "Dentro do meu vestido tem a seguinte frase: 'Você é uma Deusa e merece o melhor. Nunca se esqueça disso!'", disse ela, traduzindo a frase que estava originalmente em inglês. Veja os detalhes da produção!