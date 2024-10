Que luxo! Fabiana Justus mostra os bolos de sua festa de aniversário

A influenciadora e empresária Fabiana Justus comemorou seu aniversário de 38 anos e os 180 dias de seu transplante de medula em grande estilo

A influenciadora e empresária Fabiana Justus comemorou seu aniversário de 38 anos e os 180 dias de seu transplante de medula em grande estilo. Na noite do último sábado, 5, ela reuniu seus amigos e familiares em uma festa que rolou em São Paulo.

A mesa de doces se destacou pela decoração refinada, com docinhos delicados e bolos sofisticados. Para a ocasião, a aniversariante optou por três bolos: um de uma camada, outro de duas e um terceiro com três camadas.

Veja:

Stories de Fabiana Justus (Reprodução/Instagram)

Fabiana Justus leva convidados às lágrimas

Durante a comemoração, a influenciadora levou todos às lágrimas com suas palavras: "Estar aqui hoje é muito surreal, e eu estou muito feliz! Eu amo a minha vida, eu amo viver. Estar aqui é uma segunda chance que Deus me deu. Uma segunda chance de aproveitar a vida com outro sabor, com mais cores, mais sorrisos e aprendizados muito difíceis, mas muito importantes que esse ano me trouxe. Não esperem acontecer algo drástico para valorizar o que realmente importa na vida. E agora, bora curtir essa festa juntos, porque são muitos motivos para a gente comemorar!", disse ela, que contou que decidiu deixar o celular de lado e curtir seu momento.

"Que festa surreal! Eu larguei o celular e curti absurdamente a minha comemoração da vida! Rodeada de família, amigos, pessoas do bem e que eu amo! Parecia um sonho! Hoje vou postar nos stories um pouco da noite mágica que foi ontem!", comentou.

Vale lembrar Fabiana está em tratamento contra a leucemia desde o início do ano e, no final de março, passou por um transplante de medula óssea. No dia 23 de setembro, ela completou seis meses desde o transplante e começou a diminuir os imunossupressores, além de tomar todas as vacinas necessárias.