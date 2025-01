Fã quase tem ataque cardíaco em sessão do filme Missão: Impossível 8

Missão: Impossível 8, estrelado por Tom Cruise, chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de maio e diretor conta as primeiras reações sobre o longa

Um espectador que compareceu à exibição do filme Missão: Impossível 8 relatou que "quase teve um ataque cardíaco" ao assistir a uma cena de ação do longa, estrelado pelo ator Tom Cruise, de 62 anos. Em entrevista à revista Empire (via NME), o diretor da produção McQuarrie comentou sobre a reação do público após sair da sessão.

Na ocasião, o cineasta ouviu um membro da audiência dizer que quase sofreu um ataque cardíaco ao assistir a uma cena de ação intensa.

“Tivemos uma pequena exibição, e alguém disse: ‘Eu fiquei sufocado durante toda a sequência. Quase tive um ataque cardíaco.’ E eu pensei: ‘Acho que fizemos algo certo’”, contou McQuarrie à revista.

Sequência

O oitvao capítulo da franquia de ação, Missão: Impossível - O Acerto Final, está prevista para estrear nos cinemas brasileiros no dia 22 maio de 2025.

Embora ainda não há detalhes sobre o enredo, a obra é uma continuação direta de Missão: Impossível - Acerto de Contas, lançado em 2023. No longa anterior, Ethan Hunt(Tom Cruise) embarca em sua missão mais perigosa até hoje, a de rastrear uma aterrorizante nova arma, que ameaça toda a humanidade, antes que ela caia nas mãos erradas.

Hunt ainda vê antigos inimigos se reaproximando e inicia uma corrida mortal ao redor do mundo, que o força a considerar que nada é mais relevante do que a sua nova missão - mesmo as pessoas que mais ama na vida.

No elenco também constam os talentos: Hayley Atwell (Capitão América: O Primeiro Vingador), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Holt McCallany (Mindhunter), Ving Rhames (Pulp Fiction: Tempo de Violência), Simon Pegg (Todo Mundo Quase Morto), Vanessa Kirby (The Crown), Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia: Volume 3), Esai Morales (How to Get Away with Murder) e Henry Czerny (Pânico VI).

Leia também: Katie Holmes nega que filha com Tom Cruise herdou conta milionária