Katie Holmes nega que filha com Tom Cruise herdou conta milionária

Katie Holmes desmentiu informação de que Suri Noelle tem acesso à herança do pai; Tom Cruise não tem contato com a filha faz anos

Neste domingo, 08, a atriz norte-americana Katie Holmes fez um raro pronunciamento sobre o fato que envolve sua filha Suri Noelle, 18, fruto do relacionamento com o astro Tom Cruise. A estrela desmentiu os rumores que circularam nas redes sociais sobre a jovem se tornar milionária com a herança do pai.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz negou a informação publicada pelo jornal britânico The Daily Mail de que a jovem teria acesso, devido à maioridade, ao fundo fiduciário na casa dos milhões do pai e ator de franquias de sucesso no cinema, como Top Gun e Missão Impossível.

“Completamente falso. Daily Mail, você pode parar de inventar coisas”, escreveu Katie ao publicar um print de uma matéria do site Daily Mail, que noticiou que Suri teria ficado milionária com a herança do pai. Na legenda da publicação, ela ainda escreveu: “Chega”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Katie Holmes (@katieholmes)

O Daily Mail noticiou que o fundo fiduciário seria parte do acordo do divórcio do ex-casal. “O fundo fiduciário foi cuidadosamente construído para que ela não receba todo o dinheiro de uma vez e fique sobrecarregada. Katie se preocupa muito quando se trata de dinheiro, e está cuidando de sua filha, é claro. Ela quer que Suri seja bem sustentada e tenha uma ótima qualidade de vida”, disse uma fonte ao site.

Por que Tom Cruise não tem contato com a filha há mais de 10 anos?

Vale lembrar que Suri tinha apenas seis anos quando viu Tom Cruise, um dos maiores astros de Hollywood, pela última vez. Após 12 anos sem contato com o pai, o motivo intriga muitos internautas. O relacionamento - ou a ausência dele - com sua filha mais nova é alvo de muita especulação por parte dos fãs e estaria relacionado a religião.

Desde a separação do casal, em 2012, não há fotos ou registros de Cruise com Suri. Um dos motivos para esse afastamento seria a religião do ator, que supostamente proíbe seus membros de se associarem com não praticantes. Segundo o Hollywood Life, uma fonte afirmou que os líderes da Cientologia indicaram que Tom deveria se afastar da filha.

Vale mencionar também que um ano depois da separação, durante depoimento de seu processo contra o tabloide Bauer Media, Katie admitiu que se divorciou do ator por conta de seus laços com a religião. "Essa foi uma das razões, sim". O astro, por sua vez, afirmou que Holmes pediu o divórcio para "proteger Suri contra a Cientologia".