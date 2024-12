Ex-modelo mostra rosto 'derretido' e culpa emissora de TV: 'Arruinada'

A ex-modelo Brandi Glanville causou preocupação em seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma foto em que seu rosto aparece visivelmente alterado. Conhecida por sua participação nos reality shows The Real Housewives of Beverly Hills e Ultimate Girls Trip, ela contou que passa por um m problema de saúde ainda sem diagnóstico, que causa flacidez facial e frequentes idas ao hospital.

Na publicação, ela contou que os médicos investigam a causa. "Alguns acreditam que é um parasita, outros apontam para edema causado por estresse", desabafou. Em outro post, escreveu: "Minha vida foi arruinada sem motivo. Gastei todo meu dinheiro com médicos! Minha saúde está arruinada. Minha aparência está arruinada".

Em outro momento, ela disse que tenta encontrar motivos para seu atual estado de saúde e apontou que uma das causas da condição pode ser emocional. A principal responsável por seu drama seria a emissora de TV que produz os realities The Real Housewives of Beverly Hills e The Real Housewives Ultimate Girls Trip, nos quais ela é estrela.

"O que aconteceu? Eu queria saber. Entrei e saí do hospital neste último ano e meio, gasta quase todo o dólar que tenho tentando descobrir. Alguns médicos dizem que tenho um parasita que se movimenta pelo meu rosto. Alguns dizem que é edema induzido por estresse. Eu, pessoalmente, digo que é [culpa do canal] Bravo", escreveu ela.

What happened? I wish I knew I've been in &out of the hospital this passed year 1/2 spent almost every dollar I have trying to figure it out. Some Dr.'s say I have a parasite that jumps around my face. Some say it's stress induced edema. I personally say it's Bravo