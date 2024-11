Ex-Malhação aposta em novo negócio após viralizar como ambulante: 'Eu vou'

Após viralizar como vendedor ambulante, Daniel Erthal, ex-Malhação, investe R$ 100 mil para abrir seu primeiro bar e compartilha detalhes

Conhecido por interpretar o Leonardo na 12ª temporada de Malhação, exibida pela Rede Globo em 2005, Daniel Erthal chamou atenção recentemente por vender cerveja como ambulante em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Agora empresário, ele investiu cerca de R$ 100 mil para abrir seu primeiro bar.

"É um projeto conservador. Eu boto a mão na massa mesmo. Entendi que o modelo que vou trabalhar é barriga no balcão. Eu vou atender meus clientes. Estou tocando tudo sozinho. Esse momento que estou vivendo agora é muito especial. Estou indo com afinco e todo gás. Espero ir aprendendo conforme o carro anda na pista", detalhou em entrevista ao jornal O Globo.

Ele contou que a ideia de abrir o bar surgiu depois que não conseguiu autorização da prefeitura para vender cervejas como ambulante. "Uma cervejaria veio até mim, somos parceiros, e reformaram meu burrinho de carga (carro de vendas). Mas não consegui autorização para trabalhar em Copacabana e acabei indo para os arredores do Engenhão (Estádio Nilton Santos), mas apenas nos dias de jogos".

E completou: "Devo fazer meu último jogo lá no dia 23 e vou trazer esse carro para colocar em frente ao meu bar. Será mais tranquilo, porque não vou precisar correr do rapa, terei documentação e estará tudo certo. Vou conseguir me programar melhor e rentabilizar mais, algo que não conseguia fazer na rua".

Cerca de um ano após chamar atenção nas redes sociais como vendedor ambulante, o ator diz que sua vida mudou. Ele contou que teve a ideia após receber o dinheiro pela reprise de uma novela da Record. "Eu recebi R$ 30 mil e coloquei a ideia em prática. Antes, eu acordava e não sabia o que ia fazer. Não tinha perspectiva de entrar nem R$ 1 na minha conta", disse.

"Não sabia como a minha vida ia transcorrer. Acho que o país me abraçou porque mexi com o trabalhador brasileiro, que vai todo dia para a rua. Muitos atores passam pela mesma situação que eu passei, de não ter dinheiro. Cansei de viver assim", desabafou.

Leia também: Ex-galã de Malhação se prepara para abrir bar no Rio de Janeiro

Veja uma publicação recente de Daniel Erthal: