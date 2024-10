Ex-galã de Malhação se prepara para abrir bar no Rio de Janeiro

Daniel Erthal, ex-galã de Malhação, se prepara para deixar de vender bebidas nas ruas e abrir o seu próprio bar no Rio de Janeiro

Há quase um ano, Daniel Erthal se dedica a vender bebidas nas ruas do Rio de Janeiro. O ator interpretou Leonardo na 12ª temporada de Malhação, exibida pela Rede Globo em 2005. Agora, ele se prepara para se tornar um empresário e abrir o seu primeiro bar em Botafogo, zona sul da Cidade Maravilhosa.

"Quero estar aberto no dia 30, quando será a final da Libertadores, para reunir a torcida do Botafogo. Adoraria estar na Argentina vendo meu time jogar, mas agora tenho uma responsabilidade maior. Como eu digo, empreender não é fácil, mas pelo menos não vou correr mais do rapa", disse ele, em entrevista para o jornal Extra.

Daniel teve uma licença negada pela prefeitura para trabalhar com seu carrinho em Copacabana, mas conseguiu um ponto em frente ao Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e sede do time do coração. "Só devo montar em mais duas partidas e acabar, porque a logística é muito difícil e eu faço tudo sozinho. Então, não dá pra estar perto do estádio e no bar ao mesmo tempo. A prioridade agora é fazer meu negócio prosperar".

O ator ainda contou que foi graças as redes sociais que ele conseguiu o dinheiro para investir no Birosca Ilha da Sede. "Meu engajamento é ótimo, e isso chamou atenção das marcas. Então, hoje faço muitas publis. Se não fosse isso, não conseguiria viver desse trabalho, muito menos ter um bar. Eu me tornei um influenciador", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Erthal (@erthalera)

Desabafo

Ex-galã de Malhação, da Globo, Daniel Erthal usou as redes sociais para compartilhar um novo desabafo a respeito de seu empreendimento como vendedor ambulante de bebidas.

Impedido de realizar as vendas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ele lamentou o fato de não trabalhar durante o show da cantora Madonna, que foi realizado recentemente. Cerca de 1,5 milhão de pessoas foram esperadas no local da apresentação da Rainhda do Pop.

Em suas redes sociais, Daniel confessou que se sente frustrado com a situação. "Está chegando um grande evento agora que é a Madonna, vamos ter muitos ambulantes na rua e eu não posso trabalhar com meu carrinho lindo e maravilhoso…", iniciou ele, na ocasião.

E continuou: "Isso está me frustrando, triste, não consigo tocar as minhas coisas porque eu estou desanimado para me exercitar". O ator está impedido de trabalhar por não ter conseguido ainda uma autorização da subprefeitura do estado.

"Peço a vocês da subprefeitura para me ajudarem. Eu preciso trabalhar nesse fim de semana", declarou Daniel Erthal.

Leia também: Ex-Malhação, Daniel Erthal ganha novo carrinho para trabalhar como ambulante