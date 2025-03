Ex de Thiaguinho, Fernanda Souza reage à gravidez de Carol Peixinho

A atriz e apresentadora Fernanda Souza deixou uma mensagem felicitando Carol Peixinho e Thiaguinho após o anúncio da gravidez

Neste domingo, 30, Carol Peixinho e Thiaguinhoanunciaram que estão à espera de primeiro e receberam uma mensagem especial de Fernanda Souza, ex-mulher do cantor.

O casal dividiu a novidade ao compartilhar fotos do ultrassom e também da barriguinha da influenciadora digital e ex-BBB. "Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa família agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", escreveram.

Nos comentários, Fernanda Souza parabenizou os novos papais. "Que lindos! Estamos muito felizes e desejamos toda saúde e amor desse mundo pra vocês 3! Parabéns! Que Deus os abençoe muito!", desejou a a atriz e apresentadora, que se separou de Thiaguinho em outubro de 2019, após oito anos e meio de relacionamento.

Além de Fernanda, outros famososo parabenizaram o cantor e Carol Peixinho. "Awnnnn que liiiindoooss!!!! Deus abençoe essa familia, saúde sempreee!!!!!!", disse a apresentadora Ana Clara. "Que emoção! Parabéns! Que Deus abençoe essa família linda!", falou a jornalista Daiana Garbin. "Eu não sei explicar o que eu tô sentindo… só sei que a nossa família tá crescendo e o meu coração está explodindo de amor. Eu vou curtir muito essa gravidez", comentou o ator Rafael Zulu.

Confira:

Fernanda Souza celebra gravidez de Carol Peixinho com Thiaguinho - Foto: Instagram

Thiaguinho revela ajuda da ex-mulher, Fernanda Souza

O cantor Thiaguinho surpreendeu ao relembrar a ajuda e apoio da ex-mulher, a apresentadora e atriz Fernanda Souza, em uma fase de sua vida após a separação. Em entrevista no Jornal Extra, ele contou sobre quando decidiu mergulhar no autoconhecimento após a pandemia de Covid-19 por incentivo da ex-mulher.

"Com certeza, ela foi um canal para isso. Ela faz um trabalho maravilhoso, e eu digo para todos os meus amigos: foco no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Hoje estou mais leve. Faço terapia e realmente me senti muito ansioso e angustiado naquele momento", disse ele, já que Fernanda produz conteúdo sobre autoconhecimento. Saiba mais!

Leia também: Fernanda Souza entrega ritual para comandar reality com sogras: 'Ilesa'