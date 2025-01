Fernanda Souza entrega ritual para comandar reality com sogras: 'Ilesa'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Fernanda Souza apresenta a nova temporada de 'Ilhados Com a Sogra', da Netflix, e conta como se livrou de uma situação inusitada nos bastidores

A atriz e apresentadora Fernanda Souza está de volta à Netflix para comandar a segunda temporada do reality show Ilhados Com a Sogra, que estreia nesta quinta-feira, 2 de janeiro. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela revelou os cuidados necessários para enfrentar horas de trabalho em uma ilha paradísiaca de Alagoas, que também pode oferecer uma 'maré' de perrengues.

Isso porque, além da disputa entre as famílias do elenco e a tensão entre sogras, noras e genros, a atriz revelou um ritual de preparação física, energética e mental que a livrou de uma questão de saúde durante as gravações. "Eu sou reikiana, então, gosto muito de reikiar em todos os dias de gravação", contou. "Eu passo dois meses antes [de começar as gravações] visualizando e mentalizando tudo o que vai acontecer, me preparando mentalmente e fisicamente", confessou.

E alertou: "Fico atenta para não comer nada que possa me fazer mal ou ter dor de garganta. Cuido muito da minha imunidade e da alimentação, faço exame de sangue... Um check-up total para estar com a minha saúde em dia!".

Inclusive, Fernandinha relembrou uma situação inusitada que acometeu a equipe durante as gravações e ela saiu ilesa: "Nesta temporada a equipe toda teve virose, febre e gripe, e eu passei ilesa! Sem um arranhão", pontuou. "Na primeira temporada eu tive virose e fui super acolhida por todo mundo, mas meu ascendente em virgem gosta de entregar tudo direitinho, então eu realmente me preparei para esta temporada", disse.

Fernanda Souza apresenta a segunda temporada do reality show Ilhados Com a Sogra, da Netflix, que estreia dia 2 de janeiro - Foto: Marcos Serra Lima/Netflix

Espiadinha no camarim!

Embora a preparação e os cuidados sejam intensos e demandem esforços, não há nada mais recompensador do que trabalhar com a vista para o mar e encerrar um dia de gravações com um mergulho. E é isso o que Fernandinha faz! Inclusive, o camarim da famosa é um complemento da regalia.

"Eu tive um camarim 'belérrimo' nesta temporada. Tinha tapete de alongamento e um sofá que, às vezes, dormia porque chegava muito cedo para gravar. Acordei, algumas vezes, às três da manhã", declarou. E revelou truque para ganhar horas extras de sono: "Eu fazia os meus cachinhos no hotel para facilitar! Ia fazendo enquanto escutava os meus mantras", revelou.

Quando o clima estava quente não só no ambiente, mas entre os participantes, Fernandinha conta que o local acalmava a tensão das provas do reality: "Quando gravávamos na beira do mar, havia uma brisa que parecia uma meditação ao fundo. Muitas vezes eu ficava com o pé na areia para poder gravar. Às vezes, eu terminava no set e mergulhava depois da gravação. Foi lindo e delicioso!", pontuou.

Fernanda Souza e as famílias que integram o elenco da segunda temporada do reality show Ilhados Com a Sogra, da Netflix, que estreia dia 2 de janeiro - Foto: Marcos Serra Lima/Netflix

O reality show Ilhados com a Sogra

A segunda temporada segue a mesma premissa da primeira: em uma ilha, seis famílias se enfrentam em provas e testam seus limites em busca do prêmio final de R$ 500 mil. Mas, para isso, precisam superar o maior obstáculo de todos: unir-se como equipe e deixar suas diferenças de lado.

Fernandinha afirma que é muito 'emocionada', o que significa que a artista se entrega totalmente em seus trabalhos. No Ilhados Com a Sogra então, a famosa disse que se divertiu "horrores" e que se sensibilizou pelas histórias e pela coragem dos participantes.

"Queremos honrar a coragem dos participantes de expressarem tudo o que estão sentindo e inspirar a transformação. Nós entendemos que, às vezes, é realmente desafiador transformar relações familiares. A gente reconhece e respeita, pois há famílias que saem do programa sem as relações transformadas. Mas acima de tudo incentivamos a todos com muito amor.", encerrou.

Assista, abaixo, ao trailer da nova temporada da produção da Netflix: