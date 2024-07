Thiaguinho revela ajuda da ex-mulher, Fernanda Souza

O cantor Thiaguinho surpreende ao contar apoio da ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza, em momento de sua vida após a separação

O cantor Thiaguinho surpreendeu ao relembrar a ajuda e apoio da ex-mulher, a apresentadora e atriz Fernanda Souza, em uma fase de sua vida após a separação. Em entrevista no Jornal Extra, ele contou sobre quando decidiu mergulhar no autoconhecimento após a pandemia de Covid-19 por incentivo da ex-mulher.

“Com certeza, ela foi um canal para isso. Ela faz um trabalho maravilhoso, e eu digo para todos os meus amigos: foco no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Hoje estou mais leve”, disse ele, já que Fernanda produz conteúdo sobre autoconhecimento.

Inclusive, ele é adepto da terapia em sua rotina. “Faço terapia e realmente me senti muito ansioso e angustiado naquele momento, assim como a grande maioria, pois nano sabia quando poderia voltar, por não poder fazer o que eu amo tanto. E precisei focar no meu autoconhecimento, o que já buscava, mas ali foi mais forte”, afirmou.

Thiaguinho com a ex e a atual

O cantor Thiaguinho chegou aos 41 anos de idade! Para celebrar sua nova idade, ele ganhou uma festa de aniversário com a presença da família e dos amigos. Inclusive, ele reuniu sua atual namorada, Carol Peixinho, e a ex-esposa, Fernanda Souza.

Nas redes sociais, ele mostrou fotos com as duas e também com outros convidados da festa. Além disso, ele também mostrou seu bolo personalizado e decorado em tons de verde e branco.

Na legenda, o artista comemorou sua vida. "E hoje é meu dia de comemorar a vida!!! E de comemorar a SORTE que tenho de viver essa vida que vivo!!! Rodeado de amor e carinho por TODOS VOCÊS! Super obrigado por todas as mensagens, por todas as manifestações de carinho nesse dia tão especial…

Me emociono demais com os textos e vídeos de vocês… Mas agradeço mais ainda pelo carinho que vocês tem por mim TODOS OS DIAS da minha vida!! Beijo gigante pra esses amigos que não deixaram passar batido essa data especial e vieram me dar um beijo… Amo vocês! Boraaaaa! 4.1 THurbinado!", afirmou ele.