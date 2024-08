Ex-colega de Simone Biles faz pedido desesperado para a ginasta: 'Por favor'

MyKayla Skinner, ex-colega de Simone Biles, fez um desabafo desesperado e fez um apelo para a ginasta após receber ameaças

Recentemente, após ganhar a medalha de ouro na final por equipes da ginástica nas Olimpíadas de Paris, Simone Bilesdeu uma alfinetada na sua ex-colegaMyKayla Skinner. No entanto, isso ocasionou uma onda de comentários maldosos nas redes sociais.

Nesta terça-feira, 6, MyKayla compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e desabafou sobre a situação. "Olá pessoal, estava esperando que esse tópico não fosse reaberto mas, infelizmente, as coisas saíram do controle. Uma coisa é discordar de algo que eu falei, mas é diferente quando vira cyberbullying ou pior. Ver as pessoas aplaudirem o bullying, me ameaçando fisicamente, ameaçando meu marido e nossa filha é nojento. Eu estou implorando que isso pare, pelo bem da minha família. Já deu", começou ela, que é mãe de Charlotte, de apenas dez meses.

Em seguida, ela afirmou que se desculpou com todas as ginastas após o seu comentário que deu origem à polêmica. "Um mês atrás, eu fiz comentários sobre ética de trabalho da nova geração de ginastas, e me responsabilizo 100% por não ter conseguido expressar direito o meu ponto. A última coisa que queria era machucar ou ofender alguém do time olímpico. Sei que elas são incríveis, as melhores, e a maioria já foram minhas colegas. Só a Simone respondeu, e ela disse que estava orgulhosa de mim. Imaginem minha surpresa quando, enquanto eu estava celebrando o Ouro da equipe, e vi isso ser trazido à tona novamente por uma legenda em um post no Instagram”, disse.

Por fim, MyKayla fez um apelo diretamente para Simone Biles. "Se Simone realmente acredita que eu chamei nosso time de preguiçoso e sem talento, e se é assim que ela realmente se sente, estou muito desolada com isso. Mas não apenas desolada porque isso não é o que eu sinto ou mesmo como eu disse anteriormente, mas porque o último post de Simone e outros que o seguiram alimentaram outra onda de comentários odiosos, DMs, artigos e e-mails. Estou pedindo a você, diretamente e publicamente, que por favor coloque um fim a isso. Por favor, peça aos seus seguidores que parem. Muitas pessoas próximas de mim precisam da sua ajuda agora. Fomos atacados de maneiras que tenho certeza de que você nunca teve a intenção", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MyKayla Skinner (Harmer) (@mykaylaskinner2016)

Entenda o caso

Após conquistar a primeira medalha de ouro em grupo nas Olimpíadas de 2024, Simone Biles surpreendeu ao celebrar com uma indireta certeira. Em suas redes sociais, a ginasta ironizou as críticas de uma antiga colega de equipe, a ginasta MyKayla Skinner, que havia criticado a nova formação da seleção norte-americana.

Para quem não acompanhou a competição, a seleção dos Estados Unidos brilhou na ginástica artística por equipe e conquistou a primeira medalha de ouro em grupo. Em seu perfil oficial no Instagram, Simone publicou uma foto ao lado de suas colegas vencedoras e aproveitou a legenda para disparar uma indireta para Skinner.

“Sem talento, preguiçosas e campeãs olímpicas”, Biles escreveu enquanto exibia sua medalha orgulhosa. Não demorou para que os internautas relembrassem os comentários de MyKayla, antiga integrante do grupo que precisou se afastar da competição devido à maternidade, mas não poupou críticas à nova equipe em uma entrevista.

"Além de Simone, sinto que o talento e a profundidade simplesmente não são mais o que costumavam ser. Quer dizer, obviamente, muitas garotas não trabalham tão duro. As garotas simplesmente não têm ética de trabalho”, disse a ginasta norte-americana, que chegou a competir ao lado da medalhista famosa no passado.