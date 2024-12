Ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral curtem passeio em shopping do RJ

A dançarina Isabelle Nogueira e o estudante de Engenharia Agrícola Matteus Amaral estão noivos e planejam duas festas de casamento

Os ex-BBBsIsabelle Nogueira e Matteus Amaralforam vistos nesta segunda-feira, 2, no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O casal, que iniciou o noivado recentemente, conferiu uma loja de grife e a dançarina deu especial atenção aos sapatos.

O estudante de Engenharia Agrícola vestia bermuda e camiseta. Enquanto isso, a influenciadora e dançarina estava com um vestido verde de babados e sandálias de salto vermelhas.

Confira, abaixo, os cliques do casal nesta segunda-feira, 2:

Isabelle e Matteus engataram o romance na reta final do BBB 24 e ficaram noivos na Disney Paris. Eles já avisaram que o casamento será duplo, com uma festa em Parintins, no Pará, cidade dela, e outra em Alegrete, no Rio Grande do Sul, de onde é Matheus.

"A gente tenta ajustar duas festas. Uma no Alegrete, com a minha cultura, no campo... Outra em Parintins, voltada para a cultura dela. Assim, conseguiremos reunir os convidados em cada lugar. O deslocamento é muito grande. Cada um é de diferentes pontas do país", explicou ele em entrevista para Quem.

Gravidez?

Recentemente, Isabelle enfrentou uma onda de especulações sobre uma possível gravidez. As perguntas surgiram dos fãs sobre a fase atual de seu relacionamento com Matteus Amaral.

Para esclarecer as dúvidas, Isabelle usou as redes sociais. Em um dos seus momentos de interação com os fãs, ela negou estar à espera de um filho. A dançarina explicou que, para ela, a gestação é um acontecimento significativo e que, por isso, gostaria que fosse um evento planejado em sua vida.