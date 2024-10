Ex-BBB Davi faz reflexão após decisão de Mani Reggo vir à tona: 'Aprender'

O ex-BBB Davi compartilhou uma reflexão e surgiu cantando louvor após atitude de Mani Reggo sobre união estável se tornar pública

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 14, para compartilhar uma reflexão, assim como faz quase diariamente. Por meio de seus stories no Instagram, o ex-brother aproveitou para desejar um ótimo dia ao público e destacou a importância de sempre manter a fé.

"Bom dia, meu povo! Como estão vocês? Passando para desejar um excelente dia a todos. Falar para vocês que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, amém? Deus abençoe seu dia e dê um dia de paz e tranquilidade. Todo mal, tudo aquilo que vem para atrapalhar a gente, cai por terra, em nome de Jesus", iniciou Davi.

Em seguida, após publicar um vídeo cantando o louvor 'Deus É Deus', de Delino Marçal, o ex-BBB acrescentou outro conselho à sua reflexão. "Temos que aprender a depositar nossa confiança em Deus. Por isso falo para vocês sempre, comece o dia orando e terminará agradecendo", finalizou ele.

Apesar de Davi Brito não ter mencionado nomes, internautas acreditam que a mensagem seria uma espécie de indireta para Mani Reggo, sua ex-companheira. Isso porque, mais cedo, rumores de que a empresária teria entrado com um processo para reconhecer união estável passaram a circular na web.

A informação sobre a decisão de Mani foi confirmada, sem muitos detalhes, à 'Quem' por Fabiana Reggo, irmã da empresária e ex-cunhada de Davi. Vale destacar que, até o momento, o antigo casal não se pronunciou publicamente a respeito do processo.

Davi Brito recorda brigas no BBB 24

Recentemente, Davi Brito, vencedor do BBB 24, separou um tempo de seu dia corrido para rever algumas cenas de sua longa participação no reality show da TV Globo. Por meio das redes sociais, o jovem revelou que se sentiu nostálgico ao assistir momentos marcantes do programa.

Em seus stories no Instagram, Davi mostrou que estava revendo a briga protagonizada com MC Binn logo após a dinâmica de 'Sincerão', realizada semanalmente pelos brothers. Apesar do sufoco, ele garantiu que todo esforço valeu a pena; confira detalhes!