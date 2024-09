Ex-BBB Davi Brito se pronuncia após críticas por divulgar casas de apostas

Campeão do BBB 24, Davi Brito se pronunciou sobre seu trabalho como garoto propaganda de casas de apostas e deixou um recado ao público

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 5, para deixar um recado importante ao público que o acompanha. Em uma sequência de vídeos publicados em seu Instagram oficial, o famoso comentou sobre a divulgação de casas de apostas.

Davi abordou o assunto publicamente após a pauta se tornar um dos assuntos principais nos últimos dias. Isso porque, com o tópico em alta, o ex-brother passou a receber diversas críticas dos internautas, uma vez que também divulga jogos de azar.

Com isso, o jovem decidiu se pronunciar para rebater a onda de ataques. De acordo com Davi Brito, que trabalha como garoto propaganda de uma plataforma online, existe um aviso sobre as regras em toda divulgação feita por ele.

"Galera, vim trazer uma reflexão bem transparente aqui para vocês. Eu publico casa de apostas, trabalho com um grupo esportivo. Só que a gente tem que entender que jogo, a gente perde e ganha. A gente não vai só ganhar, porque é jogo. Estamos propícios a perder e a ganhar. Nosso trabalho não é incentivar as pessoas a perderem dinheiro", iniciou o ex-BBB.

"A gente deixa o link lá e fala: jogue com responsabilidade. Dita as regras: menor de 18 anos não pode. É um jogo de entretenimento, para você brincar, se divertir. E não para você estar apostando seu dinheiro que você tem o seu compromisso mensal", avisou Davi Brito.

Em seguida, o ex-brother ainda aconselhou o público a jogar com responsabilidade. "Jogo não é brincadeira. Não pega aquele seu dinheiro suado que você ganhou no mês para ficar apostando. Jogo é entretenimento, você pode ganhar ou perder. Nosso papel aqui é fazer com que vocês joguem, sim, porque a gente divulga a plataforma. Mas sabendo que tem que jogar com responsabilidade e sabendo que você pode ganhar e perder", concluiu.

Ex-BBB Davi fala sobre casas de apostas

