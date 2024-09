Ex-BBB Davi Brito organiza grande recepção para fãs em sua casa

Que chique! Campeão do BBB 24, Davi Brito realizou uma festinha em sua casa para fãs que viajaram até Salvador para conhecê-lo

Campeão do BBB 24, Davi Brito preparou uma surpresa para alguns fãs que desembarcaram diretamente em Salvador, na Bahia, para visitá-lo. Através das redes sociais, o ex-brother revelou que recebeu os admiradores em grande estilo nesta quinta-feira, 5, em uma de suas casas.

Em seus stories no Instagram, Davi mostrou que organizou uma recepção especial, com direito a café da manhã e churrasco na área gourmet da residência escolhida. Esbanjando alegria, o jovem não escondeu o quanto se sente agradecido por receber tanto carinho do público.

"Quando entrei no ramo de imóveis, alguns meses atrás, meus fãs, que lutaram por mim no Big Brother Brasil, entraram em contato com o pessoal que trabalha comigo para ver a possibilidade de conhecer uma de minhas casas", iniciou o ex-BBB em um vídeo compartilhado.

"E realmente, eles fizeram a vaquinha, pagaram as passagens, pagaram comida, e vieram para Salvador me visitar. E o mínimo que a gente pode fazer é ir lá agora, recebê-los, apresentar um pouco de Salvador, ficar um tempo com eles", continuou Davi Brito, que seguiu ao encontro bem cedo.

"Minha mãe preparou um café da manhã, e estamos indo lá. Eles vieram de longe, vieram conhecer um pouco da Bahia, e eu vou dar uma atenção para eles também", completou o jovem. Em seguida, Davi exibiu imagens do evento especial com os fãs.

Vale lembrar que, recentemente, o ex-brother dividiu com os seguidores algumas imagens inéditas de suas casas em Salvador. Na ocasião, ele contou que estava conferindo os imóveis após a finalização das obras e avisou que, em breve, os locais estariam disponíveis para serem alugados.

