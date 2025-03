Amado Batista surpreende com declaração de amor para Calita Franciele: 'Prometo'

O cantor sertanejo Amado Batista usou as redes sociais para compartilhar momentos de seu casamento com a Miss Universe Mato Grosso Calita Franciele

O cantor sertanejo Amado Batista e a Miss Universe Mato Grosso Calita Franciele estão oficialmente casados! Os pombinhos subiram ao altar no sábado, 15, na fazenda do artista, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso do Sul. Agora, nesta terça-feira, 18, o artista usou as redes sociais para compartilhar momentos do dia especial e se declarou para a esposa.

"Minha querida Calita Franciele. Desde o momento em que você entrou na minha vida, tudo ganhou um novo sentido. Você é o meu sonho realizado, minha paz, minha felicidade. Hoje, ao lado de você, sinto que encontrei mais do que uma esposa: encontrei minha alma gêmea, minha companheira para toda a vida", iniciou ele.

"Cada sorriso seu ilumina meus dias, cada abraço seu me dá forças, e cada olhar seu me lembra o quanto sou abençoado por ter você. Meu coração transborda de alegria por podemos caminhar juntos, construir nossa história e viver esse amor que só cresce a cada instante", continuou o artista.

Por fim, o artista declarou seu "amor eterno": "Meu amor por você é eterno, minha amada Calita, e prometo cuidar de você, te amar e te fazer feliz todos os dias da nossa vida. Te amo infinitamente, Seu Amado Batista."

Nos comentários, os internautas opinaram: "Ela encontrou o que toda mulher sonha, cuidado, amor e segurança", disse uma. "Quando um homem nessa idade faz uma declaração dessa em público. Não precisa provar mais nada. Afinal ele casou com ela", falou outra. "Que declaração linda! Por isso te amamos, Amado Batista. Sabe do que uma mulher gosta! Felicidades", escreveu uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde meados de junho do ano passado, mas só assumiram publicamente o romance nas vésperas do Natal. Na ocasião, após ser questionada pelo público sobre a relação com o cantor, a jovem confirmou a relação e contou que estava apaixonada.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Amado Batista (@amadobatistaoficial)

