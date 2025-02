Especialista diz como superar uma separação como a de João Guilherme e Bruna Marquezine

Será que separar de forma amigável dói menos? Especialista conta como superar o fim de um namoro que não teve brigas, como aconteceu com João Guilherme e Bruna Marquezine

O ator João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine não estão mais juntos. Os dois confirmaram o fim do namoro em um comunicado oficial por meio da equipe na noite de quarta-feira, 19, e informaram que o término aconteceu de forma amigável, com respeito, carinho e mantendo a admiração de um pelo outro. Com isso, um especialista contou se este tipo de separação dói menos para o ex-casal.

Roberson Dariel, que é Pai de Santo e especialista em reconciliação de casais do Instituto Unieb, contou que toda separação dói, mas que é necessário um foco a mais para superar um término amigável. Isso porque a pessoa não teve uma ruptura abrupta. "Existe dor, não é mais fácil e essa ausência de um motivo concreto para o fim pode prolongar o sofrimento. Sem raiva ou ressentimento envolvidos, pode ser mais difícil desapegar e seguir em frente, já que a relação não foi desgastada por discussões constantes", disse ele.

Então, ele deu uma dica para quem precisa vivenciar os sentimentos de uma separação recente. "É preciso ressignificar sentimentos, lidar com a ausência do outro e reorganizar a rotina sem aquela presença constante. O mais importante não é como a relação termina, mas sim como cada um lida com esse encerramento", declarou.

A separação de Bruna Marquezine e João Guilherme

O fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme foi confirmado na noite de quarta-feira, 19, por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos.

