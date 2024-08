Cemitério onde Silvio Santos será enterrado é cercado e segurança é reforçada

Último adeus! Apesar de não ter velório e cerimônia ser restrita, segurança foi reforçada e fãs aguardam em suposto cemitério de Silvio Santos

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. Antes de sua partida, o apresentador expressou o desejo de não ser velado e ter uma despedida discreta. No entanto, fãs descobriram o possível local do enterro do comunicador e se dirigiram ao cemitério, que teve a segurança reforçada para a despedida.

Segundo informações da Quem, o eterno dono do baú será enterrado em um cemitério israelita localizado em um bairro nobre na zona oeste de São Paulo. No local, fãs aguardam do lado de fora, enquanto o esquema de segurança foi reforçado para evitar tumultos e garantir a privacidade da família em meio ao momento delicado.

Policiais militares e agentes de trânsito também teriam sido acionados para auxiliar na segurança e evitar intercorrências. Além disso, helicópteros de emissoras como a Record já sobrevoam o cemitério em busca de imagens. Vale destacar que, em uma carta deixada à família, Silvio Santos expressou o desejo de não ter um velório.

Sem respeito algum, a Record está mostrando ao vivo o cemitério aonde está o corpo de Silvio Santos. #CidadeAlertapic.twitter.com/hYCOUmDEiu — Brenno (@brenno__moura) August 17, 2024

“Ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem”, a família informou após sua morte.

Além do mais, o apresentador também pediu para que a despedida fosse feita de forma restrita e intimista, desejo que a família decidiu respeitar. Seguindo a tradição judaica, que considera o sábado um dia de alegria e descanso, não devem ser realizados enterros nesse dia. Portanto, o sepultamento do apresentador está previsto para acontecer no domingo.

Corpo de Silvio Santos foi acompanhado por escolta:

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a cobertura da Globo, o corpo do apresentador foi cuidadosamente acompanhado por escolta ao deixar o hospital e seguir para o cemitério. Agora, as despedidas devem ocorrer com total discrição, conforme as recomendações do eterno dono do baú.