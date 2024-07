Em Portugal, Sabrina Sato curte tarde na praia ao lado da filha, Zoe

Sabrina Sato aproveitou o dia na praia de Cascais ao lado da família; A apresentadora e a filha embarcaram para a Europa na segunda, 15

Sabrina Sato tem aproveitado bastante o verão europeu ao lado da filha, Zoe, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle. Em viagem a Portugal com a apresentadora fez uma postagem no Instagram, nesta quinta-feira, 18, e mostrou que curtiu uma tarde na praia de Cascais.

"Depois de um almoço maravilhoso, a Zozo quis ir curtir uma praia", escreveu ela na legenda da publicação. Nos cliques, a apresentadora aparece com um maiô vermelho e um lenço de crochê de corações na cabeça, fazendo um mix de rosa e vermelho. Para completar o look fashionista, a mãe da Zoe apostou em óculos escuros e um maxi brinco dourado.

Vale lembrar que antes da viagem até a Europa, Sabrina esteve no Japão para gravar a segunda temporada de seu quadro no Fantástico e foi pega de surpresa pelo namorado,Nicolas Prattes, que passou alguns dias ao lado da amada no local: "Por você, atravesso o planeta", escreveu o artista na ocasião.

A atitude romântica de Nicolas comoveu seguidores e conhecidos do casal, como foi o caso de Tatá Werneck, que pontuou que as metas de relacionamento ficaram complicadas depois do ato de amor do artista: "Gravando novela das 21h todo dia e voou pro Japão na folga para ver a mulher. Vocês estão deixando difícil para a galera".

Sabrina Sato abre o coração e revela se planeja filhos com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal, incluindo o relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Os dois oficializaram o namoro em fevereiro deste ano, durante o Carnaval 2024.

Apaixonada, Sabrina não esconde o quanto está feliz em dividir seus dias com o protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove da Globo. Em entrevista ao site 'Heloisa Tolipan', a comunicadora não poupou elogios ao amado e falou sobre os planos para o futuro - inclusive sobre se vem babys por aí.