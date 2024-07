Sabrina Sato abre o coração e revela se planeja filhos com Nicolas Prattes

Mãe da pequena Zoe, a apresentadora Sabrina Sato contou se deseja aumentar a família com o namorado, o ator Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal, incluindo o relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Os dois oficializaram o namoro em fevereiro deste ano, durante o Carnaval 2024.

Apaixonada, Sabrina não esconde o quanto está feliz em dividir seus dias com o protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove da Globo. Em entrevista ao site 'Heloisa Tolipan', a comunicadora não poupou elogios ao amado.

"Ele me completa. Acho que o que torna tudo especial é o jeito dele de ver a vida. Nicolas é super tranquilo, muito paciente, mas ao mesmo tempo uma das pessoas mais enérgicas que já conheci, o que ajuda muito a equilibrar a minha rotina maluca", declarou ela. Ao longo do bate-papo, Sabrina Sato revelou se os dois já possuem planos para casamento e até a vinda de um filho.

Ela, que já é mãe da pequena Zoe, de 5 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, contou que a herdeira ficaria bastante feliz com a chegada de um irmãozinho. Apesar disso, a apresentadora garantiu que ela e Nicolas Prattes estão curtindo o momento atual, sem apressar os próximos acontecimentos.

"Vivemos um momento muito especial e estamos aproveitando bastante. O mais importante para nós é estarmos felizes e em harmonia, independente de formalidades. A Zoe adoraria um irmãozinho e sempre sonhei com a casa cheia com toda nossa família, mas estamos deixando as coisas acontecerem naturalmente, sem nenhuma cobrança. Cada fase é especial e queremos aproveitar tudo da forma que sonhamos", declarou Sabrina, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

A prova de amor de Nicolas Prattes para Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes deu uma grande prova de amor para Sabrina Sato. Protagonista da próxima novela das nove, Mania de Você, o artista surpreendeu a amada ao dar uma pausa em seu trabalho para encontrá-la em um lugar bem "perto", o Japão.

Isso mesmo, o moço viajou até o local para encontrar sua amada, que está no território nipônico para gravar a segunda temporada de seu quadro para o Fantástico. Com fotos cheias de romance e paixão na praia, o casal apareceu matando a saudade e Nicolas Prattes falou sobre fazer de tudo pela namorada, com quem assumiu o relacionamento publicamente no Carnaval.

"Por você eu atravesso o planeta", disse o ator ao compartilhar os cliques do outro lado do mundo. Nos comentários, os internautas logo admiraram a atitude. "Gravando novela das 21 todo dia vou pro Japão na folga ver a mulher. Vocês tão deixando difícil pra galera", brincou Tata Werneck. "Que amor", babaram outros.