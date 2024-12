Viih Tube emagreceu 10 kg em meio à internação de Ravi: 'Não consigo'

A influenciadora digital Viih Tube apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 10, para fazer um desabafo em meio à internação de seu filho caçula

A influenciadora digital Viih Tube apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 10, para fazer um desabafo em meio ao estado delicado de seu filho caçula, Ravi, fruto do casamento com o influenciador Eliezer. Em uma aparição nos stories do companheiro, ela relatou que emagreceu dez quilos desde que o herdeiro foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em São Paulo.

Na publicação, ela contou que é o oposto do marido quando o assunto é ansiedade. Ao contrário dele, que passou a comer mais, ela não tem conseguido se alimentar como deveria. "A gente faz plantão assim: eu fico na parte do dia [com o Ravi no hospital], e ele [Eliezer] fica na parte da noite e da madrugada", inciou ela.

"Então, toda vez que eu chego em casa estão os rastros dele, né? E também aqui no hospital estão os rastros da noite. É sempre um saco de lanche ou um saco de japonês ou um saco de pastel... Eu sou o contrário! Não consigo pôr nada na boca quando estou nervosa. Não estou comendo! Emagreci dez quilos já, para vocês terem uma noção", complementou ela.

Vale lembrar que Ravi está completando seu primeiro mês de vida nesta quarta-feira. Internado há cerca de duas semanas em um hospital de São Paulo, ele ainda ainda não teve seu diagnóstico fechado pelos médicos e revelado pelos pais. Com isso, a família decidiu fazer uma festa intimista no quarto do hospital.

Logo cedo, Eliezer começou a organizar a decoração do quarto para a festinha. Ele levou bandeirinhas com a mensagem ‘Parabéns’ e também chapéu de festa para enfeitar o local. "Hoje o Ravi completa 1 mês de idade, um mêszinho de vida. A gente não vai comemorar como a gente achou que iria, que a gente gostaria, na verdade. Mas a gente vai comemorar. A Viih está chegando com um bolinho e docinhos”, disse ele.

Viih Tube fez uma publicação no Instagram para celebrar a data e falou sobre estar confiante em sua melhora e saída do hospital.

Como está o filho de Viih Tube e Eliezer?

No domingo, 8, Eliezer fez um depoimento nos stories do Instagram para contar as últimas atualizações sobre o quadro de saúde do filho caçula, Ravi. "Ainda não temos previsão de alta, mas estamos esperançosos. Amanhã é um dia importante, porque vamos reintroduzir o leite. Ele vai voltar a mamar e vamos ver como ele vai reagir. Ele está em jejum há bastante tempo. Nós tentamos fazer isso há alguns dias atrás e ele deu um susto na gente. Desde então, ele está sem comer", iniciou Eliezer nos stories.

"A expectativa dos médicos é que a gente consiga também avançar no diagnóstico, que ainda não temos. O que sabemos até agora é que é uma inflamação que foi a causa do quadro de hemorragia. Foi por isso que trouxemos ele pela primeira vez para cá. A gente não sabe o que causou essa inflamação", prosseguiu o influenciador.

Leia também: Eliezer atualiza estado de saúde de Ravi: 'No tempo dele'