Viih Tube curte cinema com Lua em meio a momento difícil com filho caçula

Viih Tube aproveitou um momento para curtir a companhia da filha Lua em um cinema em meio à internação do filho caçula Ravi

Viih Tube e Eliezertêm enfrentado momentos difíceis em meio à internação do filho Ravi, que nasceu há menos de um mês. O casal também tem Lua, de um ano.

Nesta quarta-feira, 4, a digital influencer aproveitou para curtir um pouco a companhia da primogênita e levou a pequena ao cinema.

Em seu Instagram Stories, Viih Tube mostrou Lua super entretida com o filme e comendo uvas. "Hoje a mamãe trouxe a princesa no cinema com os amigos para distrair um pouco", escreveu ela.

Em seguida, a famosa contou que ela e o marido estão se revezando com os dois filhos. "Quando eu fiquei na UTI, ela sentiu muito, chegou até a ficar com febre. Dessa vez, o tempo dele de UTI está sendo o triplo do que eu fiquei. Porém, ela está sentindo menos já que consigo estar com ela e o pai também. E vamos revezando com os dois filhos. E inventando programações com ela".

Momento delicado

O filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer, o pequeno Ravi, está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, duas semanas após seu nascimento. A influenciadora digital deu à luz no último dia 11 de novembro.

No sábado, 30, o ex-BBB quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a situação. O caçula teria uma doença grave, mas ainda não diagnosticada por médicos. Uma equipe de especialistas cuida do bebê para descobrir o problema de saúde. Apesar de indicar algo grave, ele responde bem clinicamente, o que surpreendte os profissionais.

Em entrevista à CARAS Brasil, Natália Aguilar, Psicóloga Especialista em Neonatal e Gestacional explica que Viih Tube se encontra em um estado extremo e vulnerável nesse momento delicado. As críticas e as acusações contra a empresária sobre tentar induzir parto normal por horas acabam afetando seu emocional.

"Eu acho que, primeiro, a gente tem que considerar que essa pessoa que acabou de ter um bebê está em um estado de extrema vulnerabilidade. Primeiro porque ela acabou de parir: o corpo dela está se regenerando, voltando ao normal, e os níveis de hormônios caem de maneira muito brusca. Ela acabou de passar por um momento de extrema vulnerabilidade, que é o momento do parto. E aí, no caso da Viih Tube, ela é uma figura pública, então todo mundo fica ali esperando que esse bebê seja postado nas redes, que o estado de saúde dela seja atualizado... O que acontece é que essa pessoa acaba sendo muito exposta", explica.

"Eu considero o momento do parto algo muito íntimo, que pertence ao casal. E, à medida que ela é atacada pelas pessoas nas redes sociais, ela pode desenvolver uma ansiedade maior. Se ela já teve, por exemplo, uma ansiedade ou uma depressão na gravidez, ou alguma comorbidade durante a gestação, essas questões podem ser potencializadas", segue.

"Essa vivência do desconhecido pode intensificar essa ansiedade, e ela pode até desenvolver uma depressão pós-parto caso seja atacada. Então, se formos pensar nos danos, como essa pessoa já está em um estado de grande vulnerabilidade, isso pode ser agravado, levando, talvez, até a um processo de depressão em decorrência desses ataques", complementa.

