Eliezer expõe momento íntimo de Viih Tube durante gravidez

Eliezer compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que mostra um momento íntimo de Viih Tube durante a gravidez e divertiu os internautas

Eliezer e Viih Tube sempre compartilham diversos momentos da rotina com seus milhões de seguidores nas redes sociais. O casal tem Lua, de um aninho, e está à espera de Ravi, que deve nascer em breve.

Em sua conta no Instagram, o ex-BBB publicou um vídeo mostrando como é dormir com Viih na reta final da gestação e expôs um sintoma bem íntimo, mas que muitas grávidas têm: Os temidos gases.

"Quase meia-noite e ninguém consegue dormir. O motivo", disse Eli. "É um problema sério! Eu já tomei remédio, você quer que eu faça o quê?", disse Viih Tube, aos risos. "Você está uma bomba atômica", respondeu o marido. "Eu preciso peidar, amor! Dói! Não posso ficar guardando, estou grávida. Gases doem, amor. Vai para o coração", justificou a famosa.

Na legenda, Eliezer ainda brincou, afirmando que a situação precisa ser normalizada. "Vamos normalizar os gases da mulher grávida. Elas ficam segurando o peido na frente das pessoas o dia inteiro e quando chega a noite sobra tudo para o marido. Vamos normalizar isso aí para elas peidarem à vontade, nada de segurar peido. Concordam? Ps.: postei e saí correndo", escreveu ele. Viih Tube fez questão de comentar. "Eu falei para não postar".

Emoção

Que lindo! Nesta sexta-feira, 23, Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar um momento emocionante de interação com o filho caçula, Ravi. Fruto do relacionamento da influenciadora com Eliezer, o pequeno deu alguns chutinhos na barriga da mãe, que mostrou os movimentos da barriga nos Stories do Instagram.

"Você está chutando menino? Mamãe sentiu, filho. Você não quer dar outro, não?", disse ela, que logo recebeu mais um chute do bebê. "Ravi, a mamãe te ama, viu? Mamãe te ama muito", declarou Viih Tube.

A também ex-BBB está caminhando para o oitavo mês de gestação e já é mãe da pequena Lua, de um ano e quatro meses.